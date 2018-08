Prinsessen flytter til USA: - Det er et godt tidspunkt

Kong Carl Gustav og dronning Silvias yngste datter, prinsesse Madeleine, flytter til USA med sin mand, Chris O'Neill og parrets tre børn.

Det oplyser det svenske hof i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at familien vil flytte til Florida til efteråret og bo 'et stykke tid'.

Chris O'Neill er både engelsk og amerikansk, og parret mødtes da også, da Madeleine arbejdede i New York, så det er en naturlig beslutning, fortæller hoffets informationschef Margaretha Thorgren til Aftonbladet.

– De har boet der tidligere, og Chris er desuden vokset op i Florida. Det er et godt tidspunkt for familien at flytte, nu hvor børnene er i børnehavealderen. De kommer til at forlade deres hjem i London.

Prinsesse Madeleine og familien rykker til USA til efteråret. Foto: Lena Ahlström/Kungahuset.se

Familien, der tæller prinsesse Leonore på fire, prins Nicolas på to og lille Adrienne, der kom til verden i marts, har boet i London siden august 2015. Inden da havde de boet nogle måneder i Stockholm forud for Nicolas' fødsel.

I USA vil 36-årige Madeleine arbejde med sin og morens velgørenhedsorganisation World Childhood Foundation, der arbejder for børns rettigheder.

Hendes 44-årige mand har frabedt sig at blive prins, men ønskede i stedet at fortsætte sin karriere efter parrets bryllup i 2013.

Chris O'Neill og prinsesse Madeleine sagde ja til hinanden i Stockholm i juni 2013. Foto: AP

Sætter mad på bordet

Og han har aldrig lagt skjul, at det er ham og ikke hans prinsesse, der er økonomien til at løbe rundt.

I forbindelse med flytningen til London for tre år siden sagde han følgende:

- Det har aldrig været meningen, at vi skulle bo i Sverige. Men vi ville gerne, hvis det gik for mit job. Sådan er det imidlertid ikke. På grund af fødslen har min kone været i Sverige, men nu flytter de også. Det holder ikke i længden at pendle. Jeg skal passe mit job, og jeg vil ikke bare bo på hotel. Jeg vil have en familie at komme hjem til og spise middag med. Intet andet end familien betyder noget. Det er mig, der sætter maden på bordet. Derfor må jeg først af alt tænke på min familie.

Madeleine har da tidligere oplyst, at hun ikke længere modtager apanage fra den svenske stat, men i stedet aflønnes pr. opgave.

