Prinsessens frække højtlæsning

Mette-Marit læste erotisk litteratur højt for sin mand, kronprins Haakon, som forberedelse til et forfatter-arrangement

I det norske kongehus dyrker man også højtlæsning.

Men det var ikke just en helt almindelig, harmløs historie, som 47-årige kronprins Haakon måtte lægge ører forleden, da hans jævnaldrende hustru, Mette-Marit, læste højt for ham.

Kronprinsesse Mette-Marit deltog mandag i et forfatterarangement. Inden havde hun forberedt sig ved at læse højt af forfatterens erotiske værk for sin mand, kronprins Haakon. Foto: Ritzau Scanpix

Her blev han udsat for oplæsning af saftige seksuelle beskrivelser.

Det fortalte Mette-Marit, da hun mandag deltog i en forfattersamtale med den norske forfatter Deichman Bjørvika om hans nye bog, ’Bli snill igjen’ – en beretning om en mand, der bestemmer, at han er færdig med kvinder og i stedet vil være homofil, ved et arrangement på Oslos nye hovedbibliotek.

– Jeg gruer lidt for at tale om den bog, sagde kronprinsessen til sin mand, der replicerede, ’hvorfor det?

– Altså Geir har som sædvanlig skrevet nogle af sine grusomme sexscener, svarede Mette-Marit. Og da Haakon svarede, ’det kan vel ikke være så slemt’, begyndte hun at læse højt, fortalte hun ifølge flere norske medier det fremmødte publikum og tilføjede, ’det blev ret slemt for ham. Hans ansigt fortrak sig. Det var ganske sjovt’.

Norsk Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle, der overværede forfattersamtalen, siger, at der var meget latter, og at Mette-Marit rødmede under snakken.