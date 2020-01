Privat brev skaber ny ballade

Midt i krisen har endnu en sag skabt ballade i det britiske kongehus. Denne gang er det et privat brev, som mediet Mail on Sunday har bragt, der har fået Meghan Markle i spalterne

Krisen er det britiske kongehus har knap nok fået sin ende, inden der er skabt ny ballade.

Denne gang er det et privat brev, som mediet Mail on Sunday har bragt, der igen har fået Suits-stjernen på forsiden af de britiske netmedier.

Brevet var skrevet til hertugindens kontroversielle far, Thomas Markle, i 2018 og indeholdt en bøn fra Meghan om, at faren ville holde sig væk fra pressen, så de kunne løse deres familiære problemer internt.

Det fik prins Harry og hertuginde Meghan til at sagsøge avisen Mail on Sunday for at have misbrugt privat information, brudt hendes rettigheder og selv at have redigeret i brevet.

44 sider

Men nu svarer de igen med et 44 sider langt svar, hvor de afviser parrets anklager, skriver BBC.

Avisens hovedargument er, at den royale familie lever af historier om dem og deres liv, så de kan bevare deres privilegerede positioner og fremme sig selv.

Derudover mener avisen, at Meghan Markle selv har bidraget til, at brevet blev bragt, da hun ifølge avisen selv har bedt en række veninder om at tale med et amerikansk magasin om hertugindens forhold med faren.

Foto: Ritzau Scanpix

I forhold til rettighederne til brevet mener avisen ikke, at de har gjort noget forkert.

De mener, at brevet ikke var beskyttet litterært værk, men en genfortælling af eksisterende fakta, ligesom de sværger, de de offentliggjorte uddrag er gengivet i den korrekte tone og mening.

Usandt

Balladen startede for alvor i oktober, da parret fortalte, at de ville lægge sag an mod avisen Mail on Sunday.

Advokatfirmaet Schillings, der repræsenterer Meghan, beskyldte den britiske avis Mail on Sunday for at skrive usande og nedsættende historier om hende.

Foto: Ritzau/Scapix.

- Brevets indhold blev offentliggjort på ulovlig vis på en bevidst ødelæggende måde for at manipulere dig, læseren. Jeg mistede min mor, og nu ser jeg min hustru blive offer for nogle magtfulde kræfter, lød det fra 35-årige prins Harry.

Mail on Sundays svar kommer i kølvandet på en række turbulente dage i det britiske kongehus.

Krisen afblæst

8. januar sendte prins Harry og hertuginde Meghan chokbølger igennem Storbritannien og resten af verden, da de meddelte, at de trådte tilbage som seniormedlemmer af det britiske kongehus.

Men fem dage senere kunne de melde ud, at efter et højspændt møde på Sandringham House var dronning Elizabeth, prins Charles, og hans to sønner William og Harry nået frem til en beslutning.

Selvom det er mod hendes vilje, accepterer dronning Elizabeth, at hendes barnebarn Harry og hans kone Meghan trækker sig tilbage som 'fremtrædende' medlemmer af det britiske kongehus.

Foto: Ritzau/Scapix.

'I dag havde min familie en meget konstruktiv diskussion vedrørende mit barnebarn og hans families fremtid. Min familie og jeg er meget støttende omkring Harry og Meghans beslutning om at skabe et nyt liv som ung familie. Selvom vi ville have foretrukket, at de var blevet som fuldtidsmedlemmer af kongefamilien, respekterer vi og forstår deres ønske om at leve et mere uafhængigt liv som familie, samtidig med, at de forbliver værdsatte medlemmer af min familie.'

'Harry og Meghan har gjort det klart, at de ikke ønsker at være afhængige af offentlige midler i deres nye liv. Det er derfor blevet besluttet, at der vil være en overgangsperiode, hvor the Sussexes vil tilbringe tid i Canada og Storbritannien.'

'Dette er komplekse spørgsmål, som min familie skal løse, og der er mere arbejde, der endnu skal gøres, men jeg har bedt om, at de endelige beslutninger skal nås i de kommende dage.'