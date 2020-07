Private billeder: Flipper ud over denne detalje

Fredag blev prinsesse Beatrice i al hemmelighed gift med sin italienske forlovede, forretningsmanden Edoardo Mapelli Mozzi (37), ved en privat ceremoni for den allernærmeste familie og de tætteste venner i The Royal Chapel of All Saints, Royal Lodge, Windsor.

Parret skulle egentlig have været gift i Chapel Royal of St. James Palace i maj, hvor 150 mennesker var inviteret, men brylluppet blev udskudt på grund af coronavirus, og der blev aldrig meldt en ny dato ud.

Fredag blev så i stedet dagen, hvor prinsesse Beatrice og Edoardo kunne fejre deres kærlighed sammen med deres 20 nærmeste - dog uden at offentligheden var informeret herom.

Det er derfor heller ikke mange detaljer, den 31-årige prinsesse har delt omkring brylluppet før nu, hvor det britiske kongehus har delt en række private billeder fra brylluppet på deres officielle kanaler.

På billederne står prinsesse Beatrice sammen med sin forlovede og poserer med sin farmor og farfar, dronning Elizabeth og prins Philip, på afstand.

Prinsesse Beatrice er på de for offentligheden nye billeder klædt i en Peau de-Soie-vintagekjole, som er lavet af designer Norman Hartnell. Kjolen har hun arvet af dronning Elizabeth. Hartnell stod ligeledes bag dronning Elizabeths brudekjole.

Prinsesse Beatrice bar samtidig et diamantdiadem, som dronning Elizabeth selv har båret i 1947, da hun og prins Philip blev gift.

Her ses prinsesse Beatrice med sin ægtemand umiddelbart efter, de har sagt 'I do'. Foto: Benjamin Wheeler

Glimrer ved sit fravær

Mange har dog bemærket, at prinsesse Beatrices far, den skandaleombruste prins Andrew, ikke er at finde på et eneste af billederne.

Det til trods for, at han fulgte sin datter op ad kirkegulvet til det private bryllup.

I det britiske kongehus' udtalelse om brylluppet, nævnes han heller ikke med et ord, og det har i den grad skabt opmærksomhed på det sociale medie Twitter, hvor det siden offentliggørelsen af billederne er væltet ind med kommentarer i tusindvis.

'Den royale familie har offentliggjort billeder fra prinsesse Beatrices bryllup, men de inkluderer ikke billeder af hendes far, prins Andrew (han fulgte hende op ad kirkegulvet), og de nævner ham heller ikke - angiveligt på grund af den skam, han har skabt efter at blive beskyldt for at voldtage en mindreårig kvinde', skriver en.

'Det beviser (...), at de royale vil gøre alt for at beskytte prins Andrew. Ved at holde et hemmeligt bryllup er han ikke i søgelyset', skriver en anden.

Flere tager dog også prinsesse Beatrice i forsvar:

'Der er mange grunde til ikke at være stor fan af prinsesse Beatrice, men prins Andrew er ikke en af dem. Ingen burde skulle stå til ansvar for deres forældres opførsel - ingen', skriver en.

Edoardo Mapelli Mozzis fætter, Dario Mapelli Mozzi, har fortalt til det britiske medie Mirror, at den private ceremoni til dels blev holdt privat for at undgå, at pressen rettede deres opmærksomhed mod prins Andrew.

- Det var måske på grund af problemerne med hendes far, at de ikke ønskede at være offentlige i tilfælde af, at nogle ville kritisere dem, sagde Dario ifølge Mirror.

Prins Andrew er flere gange blevet sat i forbindelse med Jeffrey Epstein. Her ses han sammen med kvinden Virginia Roberts, der har anklaget prinsen for at købe hende til sex af Epstein. Foto: Shutterstock