Rasende Meghan vil stoppe stor afsløring

En ting er, at hertuginde Meghan skal stå til offentlig skue med private detaljer i retssagen mod mediet Mail on Sunday og udgiveren Associated Newspapers, som hun har sagsøgt over en række artikler.

Men at hendes veninder nu også risikerer at blive blandet ind i sagen, kan hun ikke acceptere.

Derfor har hun bedt retten om at nedlægge forbud mod, at fem af hendes veninders navne bliver nævnt i retssagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mail on Sunday offentliggjorde sidste år et håndskrevet privat brev fra august 2018, som hertuginden havde sendt til sin far, som hun har et meget anstrengt forhold til, og det er hovedårsagen til, at hertuginden har trukket mediet i retten.

Avisen har brugt som argument, at den udelukkende har bragt brevet med den hensigt at vise, hvordan kontroversen mellem far og datter så ud fra farens perspektiv, efter at hertuginde Meghans veninder i magasinet People anonymt har fortalt, hvordan det så ud fra hendes.

Mens Mail on Sunday mener, at venindernes handlinger er foregået med hertugindens velsignelse, siger hertugindens advokater, at hun intet har haft med det at gøre.

Og nu frygter hun, at de fem kvinders navne vil blive offentliggjort i retssagen.

- Disse fem kvinder er ikke blevet sagsøgt, og det er jeg heller ikke. Det er udgiveren af Mail on Sunday, der er blevet sagsøgt, siger hertuginden i et vidneudsagn ifølge Reuters.

- Hver enkelt af disse kvinder er private borgere og har hver deres ret til et privatliv.

En talsmand for Mail on Sunday siger, at mediet ikke har noget ønske om at offentliggøre navnene på veninderne lige nu, men at de mener, at deres rolle i sagen, og hvorvidt de skal forblive anonyme, skal vurderes af retten.

- Deres beviser er kernen i sagen, og vi kan ikke se, hvorfor deres identiteter skal hemmeligholdes, siger talsmanden.

Det første slag i retssagen mod mediet tabte hertuginden tilbage i maj, da dommeren afviste hendes anklage om, at avisen havde ageret uærligt og havde eskaleret konflikten med hendes far.