Raser over dronningens tale: - Hun lever for ødselt

Hvert år holder Dronning Elizabeth II en tale til briterne i juletiden. I år var det dog ikke dronningen selv, men et stort og pompøst møbel i baggrunden, der løb med al opmærksomheden.

Mens dronningen holdt sin tale, som i år blandt andet handlede om mådehold, stod der nemlig et kæmpestort piano i guld bag hende.

Det har fået flere britere til tasterne på de sociale medier, og her får dronning Elizabeth II hårde ord med på vejen.

‘Privilegeret, velhavende monark får £76m om året og sidder foran et gyldent klaver i paladset - som hun fakturerer skattepligtige borgere £369m for at bevare - dræber satire ved at formane nationen om at spare,’ skriver redaktør på Daily Mirror, Kevin Maguire, på Twitter.

Privileged wealthy hereditary monarch bunged £76m a year, sitting in front of a golden piano in the palace she's billing taxpayers £369m to tart up, kills satire by lecturing the nation to pull together https://t.co/28ft4GGL3q — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) 26. december 2018

'De royale lever alt for ødselt. Det er ikke fair, når så mange borgere sulter og er fattige. De ejer også alt for meget ejendom. Tingene er nødt til at ændre sig', skriver en kvinde videre.

Forstår ikke kritikken

Andre er dog ganske uenige i kritikken.

Dronning Elizabeths økonomi er nemlig ikke helt ligetil. Hendes bolig og ejendele er ikke alle ejet af hende, men af skatteyderne. Andre ting er hendes private, mens tredje ting ejes i kraft af hendes titel og ikke hende personligt.

'Hvordan kan I tudeprinser være overraskede eller vrede over, at dronningen af England har et godt piano? Victoria købte det. Forresten så har Elizabeth ingenting brugt på det', skriver en mand, mens en anden fortsætter:

‘Hun har et guldpiano! I disse sparetider! Hvem tror hun, hun er? Dronningen af England?!’, lyder det fra en mandlig Twitter-bruger med en ironisk tone.

Presset af Brexit

Ifølge news.com.au er pianoet lavet af mahogni og overtrukket med guld og altså ikke udelukkende i guld, som mange skriver på de sociale medier.

Det blev købt i slutningen af 1800-tallet af dronning Victoria og blev for nylig sat i stand, da det var medtaget af snavs og skidt.

Mens dronningen sidder foran sit guldklaver, er den britiske økonomi under pres på grund af Brexit.

Britiske erhvervslederes tillid til økonomien er faldet til det laveste niveau i 18 måneder.

Det er sket sideløbende med, at risikoen for et britisk exit fra EU uden en skilsmisseaftale stiger.

Briterne står til at skulle forlade EU 29. marts. I øjeblikket er der dog stor usikkerhed om, hvorvidt premierminister Theresa Mays forslag om en skilsmisseaftale vil blive godkendt.