Regering viste tænder: Krævede 7-årig prins' gave udleveret

Forleden kom det frem, at den berømte naturforsker og BBC-profil David Attenborough havde foræret britiske prins Williams og hertuginde Kates ældste søn, syvårige prins George, en ganske særlig gave, en tand fra en forhistorisk haj af arten megalodon - den største haj-art, der har eksisteret.

Anledningen var, at den kongelige familie var inviteret til en særvisning den 94-årige Attenboroughs nye miljø-dokumentar, 'A Life On Our Planet'.

Officielle billeder fra Kensington Palace viste, at den lille prins tydeligvis satte pris på sin unikke gave. Men det gjorde Maltas regering ikke.

Prins William beundrer her sin fine gave sammen med sin far, prins William, og sin lillebror, Louis på to år. Foto: Kensington Palace/ Ritzau Scanpix

Fossilet, der kan være op mod 23 millioner år gammelt, har Attenborough ifølge oplysninger fra det britiske hof fundet under en familieferie på Malta en gang i 1960'erne. Og fluks billederne var offentliggjort, viste den maltesiske regering, ifølge CNN, tænder med et krav om at få den unikke tand udleveret.

- Der findes genstande, som er vigtige for den maltesiske kulturarv, men som er endte i udlandet. De fortjener at blive hentet tilbage, rasede Maltas kulturminister, Jose Herrera, ifølge CNN i ldet lokale medie Times of Malta.. Han erklærede også, at den lille ø-stat ville sætte gang i en proces for at få fossilet udleveret.

Men nu trækker han i land.

- Minister Herrera vil understrege, at der ikke blev iværksat noget i sagen, og at det ej heller vil blive taget skridt til det, sagde, en officiel talsmand for den maltesiske regering til CNN tirsdag.

Hverken det britiske kongehus eller repræsentanter for David Attenborough har ønsket at kommentere kontroversen overfor CNN.