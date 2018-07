Royal familie skaber nye overskrifter: Skal søster være med i realityshow?

Hertuginden af Sussex - bedre kendt som Meghan Markle - har efterhånden ikke det bedste forhold til sin fars side af familien, og nu har den igen formået at skabe opmærksomhed.

Meghan Markles halvsøster, Samantha Markle, er nemlig ikke afvisende over for at deltage i den nye sæson af 'Celebrity Big Brother' i Storbritanien.

Det siger hun til det amerikanske medie Inside Edition, som erfarer, at hun skal være med i realityshowet.

- Hvorfor ikke? Livet handler om at tjene penge på det, man kan. Du tager de muligheder, som der opstår, og forhåbentlig nyder du turen så godt som muligt, og gør det så positivt som muligt. Der er intet galt i det, siger Samantha Markle.

De mange skandaler i Markle-familien har nok ikke fået Meghan til at smile meget. Foto: All Over Press

Markle-skandaler

Den nyslået hertuginde Meghans familie har på det seneste ikke skabt andet end skandaler.

Op til brylluppet kom det frem, at Thomas Markle havde solgt billeder af sig selv til paparazzifotografer, så han kunne fremstå mere positivt i medierne. Denne sag var i første omgang grunden til, at Thomas Markle ikke deltog i Meghan Markle og prins Harrys bryllup.

Senere kom det frem i det amerikanske medie TMZ, at Thomas Markle ifølge ham selv var for syg til at deltage, og at han skulle have foretaget en hjerteoperation.

En ny skandale om Thomas Markle indtraf efterfølgende, da Sharon Osbourne ifølge The Sun fortalte, at faderen havde et alkoholproblem.

Noget som Thomas Markle afviser.

Thomas Markle taler angiveligt ikke med Meghan Markle efter de mange skandaler.

'Celebrity Big Brother' bliver filmet fra 17. august.

