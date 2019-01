Royal service: Får leveret ny luksusbil få timer efter alvorlig trafikulykke

Der er ikke lang leveringstid på en ny luksusbil, hvis man er britisk prins og gift med den engelske dronning.

Allerede i morges - mindre end et døgn efter prins Philip smadrede sin gamle Land Rover i en trafikulykke - blev en anden bil af samme model, Land Rover Freelander, leveret på hertugen og dronningens adresse.

Ifølge flere britiske medier menes den nye bil at være en, prinsen har kørt i tidligere, men det er i skrivende stund ikke blevet bekræftet fra officielle kilder.

To britiske kvinder blev i går eftermiddag kvæstet i den alvorlige trafikulykke, som skete nær det kongeligt gods i amtet Norfolk.

Dronning Elizabeths mand sad selv bag rettet og har forklaret politiet, at solen blændede ham i forbindelse med ulykken, hvor han bragede sin Land Rover ind i en personbil med to kvinder og et ni måneder gammelt spædbarn i et T-kryds.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her bliver erstatningen for prinsens Land Rover Freelander skubbet ud af en varevogn. Foto: Shutterstock

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det fremgår af en række billeder, der er taget ved prins Philip og dronning Elizabeths adresse i Sandringham.

Af billederne fremgår det også, at bevæbnet politi bistod chaufføren i forbindelse med leveringen.

Her fører chaufføren bilen ind på dronningen og prinsens adresse. Foto: Shutterstock

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bilen er en præcis den samme model, som prins Philip kørte i i gårsdagens trafikulykke. Han kom ikke selv til skade, men alligevel er han i de næste dag under tæt læge-overvågning, skriver flere britiske medier.

De to kvinder, der også var involveret i gårsdagens trafikulykke er ifølge det lokale politi i Norfolk udskrevet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I forbindelse med ulykken væltede prins Philips bil om på taget. Og billeder fra ullykesstedet vidner om en alvorlig ulykke. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

I deres seneste pressemeddelelse, oplyser politiet i Norfolk, at føreren, en 28-årig kvinde, fik skrammer på sine knæ, mens passageren, en 45-årig kvinde, brækkede sit håndled.

Politiet bekræfter samtidig, at det ni måneder gamle barn i bilen ikke kom til skade.

