Royale børn ekskluderes fra svensk kongehus

Det svenske kongehus er mandag formiddag kommet med noget af en nyhed.

Fem medlemmer af den svenske royale familie vil ikke længere være en del af kongehuset, skriver Aftonbladet.

Det er prinsesse Madeleines og prins Carl Philips tilsammen fem børn, der i fremtiden ikke forventes at tage nogen som helst del i officielle begivenheder.

Hvad baggrunden for beslutningen er, kendes endnu ikke.

Hoffets pressechef, Margareta Thorgren, ønsker ikke at kommentere beslutningen, skriver Aftonbladet.se.

Thorgren henviser til en pressekonference, som stedfortrædende marskal Fredrik Wersäll afholder kl. 11.30.

- Vi er klar over, at der rejses mange spørgsmål. De vil blive besvaret på pressekonferencen, siger hun.

Ifølge den svenske avis Expressen er det Carl Gustaf, der har truffet den drastiske beslutning. Læs den officielle meddelelse fra det svenske kongehus her.

'H.M. Kongen har truffet beslutning om ændringer i kongehuset. Formålet med disse ændringer er at afklare, hvilke personer inden for den kongelige familie, der kan forventes at deltage i officielle opgaver som statsoverhovedet eller beslægtet med statsoverhovedet', står der blandt andet.

Børnene vil naturligvis stadig være en del af den kongelige familie, men ikke af institutionen kongehuset.

Beslutningen kommer til at berøre prins Carl Philips to børn, prins Alexander og prins Gabriel samt prinsesse Madeleines tre børn, prinsesse Leonore, prins Nicolas og prinsesse Adrienne. Det betyder endvidere, at børnene ikke længere har titel af kongelige højheder - kun prinser, prinsesser, hertuger og hertuginder.

Prinsesse Madeleines og prins Carl Philips er børn af den svenske kong Carl Gustaf og dronning Silvia. De har også kronprinsesse Victoria, hvis to børn, Estelle og Oscar, ikke er omfattet af den nye ordning.

Prinsesse Estelle er nummer to i arvefølgen til den svenske trone efter sin mor og før sin lillebror, prins Oscar.

Prins Carl Philip og hans kone, Sofia, er bosat i Sverige, mens prinsesse Madeleine og hendes mand, Christopher O'Neill, bor i Florida.

I Danmark er det kun prins Christian af den nyeste generation kongebørn, der forventes at få apanage.