Royale eksperter: Meghan Markle dropper ikonisk baby-billede

Når Meghan Markle har født sit og prins Harrys kommende barn, kommer hun formentlig ikke til at stille op til det traditionelle billede på trappen foran hospitalet.

Det gætter royal korrespondent Emily Andrews og den amerikanske kommentator Omid Scobi på i den royale podcast 'On Heir', skriver Metro.

Meghan bruger sindssyge summer på ventetøj

At skulle rejse sig fra sengelejet for at iføre sig pænt tøj og makeup er nemlig ikke noget, der stemmer overens med Meghan Markles feministiske verdenssyn, mener de to eksperter.

Vil føde på privathospital

Få timer efter begge sine fødsler fik hertuginde Kate ellers taget billede foran Saint Mary's Hospital sammen med prins William og det nyfødte barn - først prinsesse Charlotte og senest med den nu snart et år gamle prins Louis. Det samme gjorde prinsesse Diana og prins Charles efter fødslen af deres sønner, William og Harry.

Men ifølge de to eksperter er der formentlig ikke engang udsigt til, at Meghan Markle kommer til at føde på det samme hospital som Kate og Diana. Rygterne går ifølge dem på, at hun i stedet vil vælge et privathospital tættere på sit hjem end Saint Mary's Hospital.

- Med det, vi ved om Meghan, er tanken om et glamourøst, perfekt øjeblik minutter efter at have født, ikke rigtig i overensstemmelse med hendes overbevisninger, siger Omid Scobi i den royale podcast.

Nervøs for komplikationer

The Sun har også talt med en kilde, som også fortæller, at Meghan Markle har tænkt sig at bryde med den fire årtier gamle baby-billede-tradition.

- Harry og Meghan ved godt, at der er en intens, offentlig interesse, men den her baby er ikke direkte arving til tronen, og de vil gerne have, at fødslen bliver så privat som muligt.

- Meghan er nervøs for komplikationer som for eksempel akut kejsersnit, og vil ikke være presset til at skulle se helt upåvirket ud på trapperne foran hospitalet blot et par timer senere, siger kilden til The Sun.

Meghan Markle er sat til at føde sit første barn i slutningen af april eller starten af maj. Og når det første billede af den royale baby engang bliver knipset, hvor det så end bliver fra, kommer det formentlig på det royale pars nyoprettede Instagram-side, som på få dage allerede har fået 3,5 millioner følgere.