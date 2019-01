Rystet prins undskylder: Jeg så ikke bilen

Dronning Elizabeths 97-årige mand, prins Philip, har sagt, at han dybt beklager og er 'meget ked af' de kvæstelser, som en kvinde pådrog sig i et biluheld, som han var involveret i for lidt mere end en uge siden. Det skriver Sunday Mirror.

Søndagsavisen har offentliggjort en kopi af et brev, som prinsen har sendt til Emma Fairweather, som brækkede sit håndled, da hendes personbil, en Kia, kolliderede med prinsens Land Rover.

- Jeg vil gerne have, at De skal vide, hvor ked af det jeg er over min rolle i uheldet ... Jeg kan kun forestille mig, at det skete ved, at jeg ikke så bilen komme, og jeg er ulykkelig over følgerne, skriver han i brevet, som er underskrevet Philip.

Prinsen slap uskadt fra uheldet, men han var rystet efter episoden.

Prins i bilulykke: Nu sætter de vraget til salg på eBay

Efterspurgte undskyldning

Den anden chauffør, en 28-årig kvinde fik rifter på knæet, mens den 45-årige Fairweather, som var passager, brækkede et håndled. En ni måneder gammel baby, som var i bilen med de to kvinder, kom ikke noget til.

Fairweather klagede i sidste uge til Sunday Mirror over, at hun ikke havde modtaget en undskyldning fra prinsen, som sad bag rattet i sin Land Rover ved uheldet tæt på kongefamiliens private residens Sandringham i Norfolk.

- Jeg var noget rystet efter uheldet, men jeg er meget lettet over, at ingen af Jer blev alvorligt kvæstet, skriver Philip i et brev 21. januar - fire dage efter uheldet.

Philip, som er kendt for at være meget ligefrem og for sin lidt grove humor, trak sig tilbage fra det offentlige liv i 2017. Han var igennem en hofteoperation i april sidste år.

Under uheldet væltede hans bil om på siden efter et sammenstød med personbilen.

Blev påkørt af prins Philip: - Han har ikke engang sagt undskyld

Tør dronningen?

Philip var tilbage bag rattet, blot to dage efter at han var involveret i færdselsuheld. Fotos, der er blevet bragt i flere britiske medier, har vist, at han var tilbage bag rattet uden at bruge sikkerhedssele.

Sagen har fået meget spalteplads i britiske medier.

- Der er kun én person, som kan fortælle prins Philip, at han skal stoppe med at køre bil ... men tør dronningen det, hed det blandt andet i The Daily Mail.

Sagen har også ført til en ophedet debat i Storbritannien om, hvorvidt og hvornår ældre mennesker bør fratages kørekortet.

Philip blev gift med Elizabeth i 1947 og har været ved hendes side i hendes 66 år lange regeringstid.