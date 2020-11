Shamanen vil giftes - kongen har sagt ja

Den amerikanske shaman Durek Verrett, 45, vil sin kæreste, den 49-årige norske prinsesse Märtha Louise, så meget, at han havde planlagt at fri til hende tidligere i år.

Såvel kong Haralds og dronning Sonjas velsignelse som en specialdesignet ring var på plads.

Frieriet var planlagt til at foregå under en ferie på Hawaii i februar.

Det celebre par på den røde løber i spanske Marbella i 2019. Foto: Daniel Perez/Getty Images

Det afslører shamanen og prinsessen i et stort dobbeltinterview med magasinet Vanity Fair. Her fremgår det, at shamanen gik til kongen med sine planer kort før jul sidste år.

Men den romantiske plan blev sat på hold, da Märtha Louises eksmand, kunstneren Ari Behn, i julen sidste år tog sit eget liv.

Her kan du få hjælp Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du – alle årets dage fra klokken 11 til 04 – få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Nummeret er 70 201 201.

Turen til Hawaii blev gennemført, men blev brugt til at bearbejde sorgen i stedet for at glæde sig over kærligheden.

Til Vanity Fair siger prinsessen, at hun og shamanen følte sig hængt ud som skyldige i det tragiske dødsfald:

– De sagde, at det var min og Dureks fejl, og at det aldrig ville være sket, hvis ikke det havde været for Durek, fortæller hun.

Norske VG har i forbindelse med det store interview været i kontakt med Märtha Louises sekretær, Carina Scheele Carlsen, der fortæller, at interviewet er blevet til over en periode på halvandet år. På spørgsmålet om, hvorvidt shamanen har friet til prinsessen, svarer hun:

– Der er ingen officiel forlovelse, nej.

Hun tilføjer, at Märtha Louise ikke ønsker at udtale sig om sagen.