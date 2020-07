Skål: Ny gin fra 94-årig dronning

Ligesom mange andre virksomheder har coronapandemien betydet indkomsttab for det britiske kongehus – blandt andet i form af manglende indtægter fra besøgende på Buckingham Palace.

Så nu tyr dronning Elizabeth, 94, til alternative metoder for at skaffe penge til ikke mindst organisationen The Royal Collection Trust, der især varetager de kongelige kunstsamlingers ve og vel.

Derfor har kongehuset nu kastet sig over gin-produktion i håb om, at salget af den den promilleholdige væske kan afbøde noget af indkomsttabet.

Navnet på den nye ’redningskrans’, der netop er blevet lanceret, er ’Buckingham Palace Gin’. Prisen for en flaske med 70 cl er 40 britiske pund, knap 330 kroner, men så indeholder den også både laurbær og morbærblade fra dronningens have ved Buckingham Palace.



Sådan ser den ud, den nye 'Buckingham Palace Gin. Prfoto

Ifølge organisationen vil den nylancerede gin også fremover blive serveret ved officielle royale arrangementer.

Det siges i øvrigt, at majestæten dagligt nyder et glas gin serveret med citron og is, inden middagen serveres.

