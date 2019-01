Skuespiller i angreb på prins Philip: Egoistiske idiot!

97-årige prins Philip, der er hertug af Edinburgh, var torsdag involveret i en bilulykke, hvor han ifølge flere medier overså sin vigepligt og ramte en bil med to kvindelige passagerer og en baby.

Ingen kom alvorligt til skade ved ulykken, men episoden har fået flere til at spekulere i, hvorvidt det er forsvarligt, at prins Philip stadig kører i bil sin alder taget i betragtning.

En af kritikerne er den britiske skuespillerinde og komiker Kathy Burke.

Ulykken har fået hende til at se rødt på Twitter, og her langer hun i hårde vendinger ud efter prins Philip.

Very pleased that the 9 month old innocent baby wasn't killed or injured by the 97 year old selfish cunt. — kath (@KathyBurke) 18. januar 2019

'Jeg er meget glad for at høre, at den ni måneder gamle og uskyldige baby ikke blev dræbt eller kom til skade af den 97-årige egoistiske idiot', skriver hun på sin Twitter-profil.

I forbindelse med ulykken væltede prins Philips bil om på taget. Og billeder fra ullykesstedet vidner om en alvorlig ulykke. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

'Jeg beundrer alle de dejlige mennesker, der tager prins Philip i forsvar. Jeg håber, at de alle indser, at han ikke ville pisse på dem, hvis de brændte', skriver hun videre på sin Twitter-profil med en ironisk tone.

Men Kathy Burkes kritik af prins Philip stopper langt fra der. Hun har nemlig ligeledes delt et tweet af en anden bruger, der også udtrykker sig i hårde vendinger om prins Philip.

'Hele landet beundrer din evne til at kæmpe imod, men det er nok ved at være på tide, at du indser, at du ikke kan styre den forbandede ting (bilen, red.) længere', står der i tweetet.

Kathy Burke er rasende på prins Philip efter den trafikulykke, han var involveret i. Foto: Ritzau Scanpix/Dominic Lipinski

Solen blændede

Efter ulykken har den eneste umiddelbare forklaring, prins Philip har givet politiet, været, at han blev blændet af solen, da han torsdag aften i det sydøstlige Storbritannien bragede sin Land Rover ind i en personbil med de to kvinder og spædbarnet i et T-kryds.

Prinsen sad selv bag rattet, da hans Land Rover Freelander II efter kollisionen på hovedvej A149 nær kongehusets gods Sandringham Estate i Norfolk rullede rundt i det tæt trafikerede vejkryds.

Buckingham Palace oplyste efterfølgende i en pressemeddelelse, at dronning Elizabeths mand slap med en forskrækkelse.

Billeder af ulykkesstedet og de to bilvrag fortæller i sig selv en historie om en voldsom og dramatisk ulykke, som udløste en større udrykning med to ambulancer og fire patruljevogne.

Prins Philip sidder stadig bag rettet. Foto: AP

Heldigvis var personskaderne relativt begrænsede.

Den ramte Kia-personbils kvindelige fører og passager pådrog sig henholdsvis en brækket arm og en knæskade. Barnet på bagsædet kom tilsyneladende ikke til skade.

Op igennem bilens soltag

Roy Warne, en 75-årig pensioneret advokat, var ifølge Daily Mail en af de første øjenvidner, der skred til handling i forbindelse med ulykken.

Han hjalp angiveligt den 'meget chokerede' prins op igennem soltaget på kongehusets Land Rover. I den situation skal prinsen have råbt: 'Mine ben. Hvor skal jeg gøre af mine ben?'.

Prins Philip stiger ud af sin Land Rover-firehjulstrækker i en noget mindre dramatisk situation. Foto: Ritzau Scanpix

Norfolk Police har bekræftet, at de to bilers førere efter ulykken rutinemæssigt blev bedt om at gennemføre en alkoholtest. I begge tilfælde var resultaterne negative.

Har tidligere kørt galt

Den alvorlige trafikulykke torsdag aften skete få kilometer fra en vejstrækning, hvor prins Philip for 23 år siden var involveret i en anden ulykke med sin Mercedes. En anden bilist blev kvæstet i den forbindelse.

Hvorvidt prins Philip fortsat skal have lov til at sidde bag rettet efter ulykken er op til dronning Elizabeth II.

Hertugen af Edinburgh trak sig tilbage fra sine offentlige pligter i august 2017.

