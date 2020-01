Smidt på porten: Fjernet fra fint selskab på verdensberømt museum

Gæster på det berømte voksmuseum Madame Tussauds i London vil i fremtiden ikke kunne se de to voksfigurer af prins Harry og hertuginde Meghan Markle i museets royale afdeling.

Museet har nemlig besluttet sig for at fjerne dem og i stedet rykke dem til en anden afdeling.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Independent.

Indtil nu har prins Harry og Meghan Markle ellers kunnet opleves i en royal udstilling, hvor de stod ved siden af dronning Elizabeth, prins William og hertuginde Kate.

Men den opstilling er nu fortid.

- Ligesom resten af verden reagerer vi på de overraskende nyheder om, at hertugen og hertuginden af Sussex træder tilbage som seniormedlemmer af kongehuset, siger Steve Davies, der er general manager på museet, til mediet.

- Fra på mandag vil Meghans og Harrys figurer ikke længere være at se i vores royale afdeling, siger han videre.

Steve Davies understreger dog, at prins Harry og Meghan Markle stadig vil være at finde på museet.

- Som to af vores mest populære og elskede figurer vil de selvfølgelig blive ved med at være vigtige elementer på Madame Tussauds London, mens vi venter og ser, hvad det næste kapitel byder på for dem.

Det royale pars udmelding kom som et chok for det britiske kongehus. Foto: Ritzau Scanpix/Daniel Leal-Olivas

Onsdag sendte prins Harry og Meghan Markle chokbølger igennem Storbritannien og resten af verden, da de meddelte, at de trådte tilbage som seniormedlemmer af kongehuset.

Udmeldingen kom også som en overraskelse for det britiske kongehus, der tilsyneladende ikke var informeret om deres planer.

- Vi forstår behovet for at tage en anden retning, men det her indbefatter komplicerede problemer, som vil tage lang tid at komme igennem, lød det i en udtalelse fra kongehuset.