Smilet er væk: 'Utrolig smerteligt'

For mange er årsskiftet en anledning til at reflektere over året, der er gået.

Således også fyrstinde Charlene, der er gift med fyrst Albert af Monaco.

41-årige Charlene, der har de femårige tvillinger Jacques og Isabella med sin mand, fortæller åbenhjertigt i et interview med det sydafrikanske magasin Huisgenoot, at det har været et 'utrolig smerteligt år'.

Den tyve år ældre Albert har desuden to børn uden for ægteskabet.

Fyrstinde Charlene på forsiden af Huisgenoot med sine femårige tvillinger. Foto: Huisgenoot

- Det seneste år har bestemt ramt mig hårdt, forklarer hun ifølge People i interviewet.

Det skyldes, at hun mistede to venner på bare ti dage. Samtidig er hun bekymret for sin far, der har været syg og er blevet opereret.

Derfor har hun virket mere trist end normalt - og hun ved godt, at det er noget, befolkningen har lagt mærke til.

- Folk er hurtige til at sige: 'Åh, hvorfor smiler hun ikke på billeder', spørger hun for selv at give svaret:

- Nogle gange er det svært at smile.

Fyrstinden, der var svømmestjerne, indtil hun giftede sig med arvingen til den monegaskiske tronarving i 2011 efter fem år sammen.

Parret mødte hinanden i 2000, da Charlene, der er opvokset i Zimbabwe og Sydafrika, deltog i et svømmestævne i Monaco. Samme år mødtes de under De Olympiske Lege i Sydney.

Charlene (t.v.) til prinsesse Madeleines bryllup i 2013. Foto: Ritzau Scanpix

Lider af hjemve

Hun indrømmer, at hun trods sit meget privilegerede liv i det stenrige fyrstedømme, savner Sydafrika.

- Jeg har det privilegium at have det her liv, men jeg savner min familie og mine venner i Sydafrika, og jeg er ofte ked af det, fordi jeg ikke altid kan være der for dem, forklarer hun om endnu en grund til sit manglende smil.

I februar tog hun for første gang sine børn med til hjemlandet,

- Jeg havde drømt om at tage dem med i så lang tid, at vise dem Sydafrika, men også Benoni, byen, hvor jeg voksede op, fortalte hun i den forbindelse.

- Børnene var meget utålmodige efter at se bedstefar og bedstemor. På flyet, da vi ankom, kiggede vi alle ud af vinduet, og Jacques råbte: 'Wow, er det det land, du kommer fra, mor? Det er så stort!'. Det var meget rørende for mig, forklarede hun.

På sin Instagram-profil har Charlene da også delt en video af sine to børn, der sender en hilsen til deres bedstemor.

- Jeg savner dig. Jeg elsker dig, siger femårige Gabriella.

