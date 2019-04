Svensk kvinde kommende dronning i Malaysia

Svenske Louise Johansson og kronprins Tengku Muhammad Faiz Petra er blevet gift. Det har svenske Expressen fået bekræftet.

At den 32-årige svenske kvinde var forlovet og skulle giftes med den 45-årige malaysiske kronprins har været kendt længe, men først efter brylluppet kom det frem, hvornår det var blevet en realitet.

Brylluppet imellem den svenske kvinde og hendes kronprins har været omgivet med stor hemmelighed. Foto: Facebook - Rozita Che Wan & Zain Saidin

I Malaysia er det ikke kutyme, at skrive om de kongelige. Medierne omtaler kun de kongelige familier og de royale begivenheder, hvis kongehuset selv henvender sig med informationerne. Af samme grund er der ikke meget at hente om selve brylluppet - men lidt er der ifølge Expressen sluppet ud.

Louise Johansson er ikke en offentlig svensk person, men i Sverige mener man at vide, at den 32-årige fra Linköbing-kanten har truffet sin prins i forbindelse med begges studier i udlandet.

Den kommende dronnings udkårne blev kronprins i en af Malaysias 13 stater, da hans bror, sultanen af Kelantan abdicerede i januar. Kelantan nævnes som en af de mere konservative stater i Malaysia, hvilket ifølge flere mediers spekulationer anses for at være forklaringen på abdiceringen. Kronprinsens storebror giftede sig med en fotomodel.

Af de 13 malaysiske stater er de ni monarkier, og blandt disse praktiseres en kompliceret tronfølger-tradition. De ni kongelige familier lader titlen som konge gå på omgang i en periode på fem år, så den nybagte malaysiske kronprinsesse vil i en ikke fjern fremtid kunne sætte sig på tronen sammen med sin mand.

Tengku Muhammad Faiz Petras bror, Muhammad V af Kelantan, var regent , indtil han abdicerede. Han har dog fortsat titel af sultan i Kelatan.

Louise Johansson og kronprinsen blev gift i paladset Istana Balai Besar i Kelantans hovedstad Kota Bharu, og de fotos, som er frigivet, tyder på stor overdådighed.

Mest strålende var bruden naturligvis. Louise Johansson bar en fodlang, hvid kjole med broderier af guldtråd. Og på hovedet bar hun en smuk, glitrende tiara. Kronprinsen var iklædt en traditionel malaysisk højtidsdragt med tilsvarende hovedbeklædning.

Efter vielsen blev gæsterne budt på en storslået festmiddag i paladset, og måltidet blev afsluttet med en bryllupskage, som var fire etager høj.

Inden for overskuelig tid forventes kronprinsen at præsentere sin hustru for sit folk ved hjælp af en stribe offentlige arrangementer.