Tidligere prinsesse død 31 år gammel

Østrigske Maria Singh, der blev døbt prinsesse Maria Petrovna Galitzine, er på tragisk vis gået bort få dage før sin 32-års fødselsdag.

Hun var datter af prins Piotr Galitzine og prinsesse Maria-Anna Galitzine.

Ifølge en nekrolog, der er udgivet i The Houston Chronicle, døde den unge kvinde af en aneurisme.

Hun blev begravet 8. maj i Park Westheimer Cemetery.

En talsperson for Kong Karl-foreningen, en organisation der er dedikeret til kong Karl, der var konge i Østrig-Ungarn fra 1916-1918, har også bekræftet dødsfaldet til bunte.de.

Maria blev født i Luxembourg og voksede op i Moskva, hvor hun gik i den tyske skole.

Hun har siden boet i Belgien for at tage sin uddannelse inden for indretning og design.

Efterfølgende har hun været bosat i Chicago og Houston.

Hun giftede sig med Rishi Roop Singh i 2017. Parret har sammen sønnen Maxim på to år.

Marias royale aner kommer fra begge sider af familien.

Hendes far er en russisk aristokrat, og hendes mor er datter af ærkehertug Rudolf af Østrig. Han var den yngste søn af Charles den Første af Østrig og Zita. Hun er derfor efterkommer af Habsburg-dynastiet.