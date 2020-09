Tilbagebetaler 20 millioner

Prins Harry og hertuginde Meghan chokerede det britiske kongehus, da de i starten af 2020 trak sig tilbage og droppede deres royale forpligtelser.

Beslutningen vakte vrede hos dele af befolkningen - blandt andet fordi parret få måneder inden havde fået 2,4 millioner pund - lige under 20 millioner kroner - til at renovere deres hjem i Frogmore.

Millionbeløbet blev betalt af skatteyderne, og efter den store kritik forlød det i januar, at Harry og Meghan ville betale pengene tilbage til statskassen.

Den tilbagebetaling er nu sket. Det bekræfter en repræsentant for parret over for flere engelske medier - blandt andre Daily Mail og Daily Express.

Tilbagebetalingen kommer kort efter, at parret har indgået en lukrativ aftale med Netflix, hvor de blandt andet skal lave dokumentarer, film og børneprogrammer for streamingtjenesten.

Det står ikke klart, hvor mange penge Harry og Meghan præcis tjener på kontrakten. Men ifølge New York Times er det formentlig et stort beløb, da parret også har været i forhandlinger med Apple og Disney, inden de valgte at skrive under med Netflix.

Aftalen med Netflix gjorde det ifølge nyhedsbureauet AFP muligt for Harry og Meghan at tilbagebetale millionbeløbet.

Hjemmet er ejet af den britiske dronning Elizabeth og kommer fortsat til at være parrets hjem, når de opholder sig i England.

De seneste måneder har Meghan og Harry boet i Los Angeles sammen med deres søn, Archie, der kom til verden i maj 2019.