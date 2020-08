Voldsomme afsløringer: Nu taler hun

Der gik chokbølger gennem det meste af Storbritannien, da bogen 'Finding freedom' denne uge ramte hylderne hos forhandlere rundt om i landet.

Bogen er en fortælling om prins Harry og Meghan Markles liv som medlemmer af den royale familie.

Og der er ikke lagt skjul på, at specielt Meghan har haft det svært ved at være en del af familien, og at det til sidst gjorde, at parret valgte at forlade deres 'job' som royale og flyttede til USA.

Nu taler Meghan for første gang siden bogen i et interview med 19thNews, der er en 'nonprofit newsroom, der skriver om køn og politik'.

I interviewet taler Meghan om den racisme, der lige nu er op dagsordenen i landet.

- Det er meget trist at se, hvor landet er i dette øjeblik. Hvis der er noget godt at sige om det, der skete efter George Floyds mord må det være, at de stemmer, der er kommet frem, har fået en rolle. Det er skiftet fra sorg til den følelse af inspiration, fordi jeg kan se, at det er ved at vende', lyder det fra Meghan i interviewet.

Hun kommer dog også ind på, at hun nu er glad for at være tilbage i USA.

'Fra mit synspunkt, er det ikke nyt at se racisme eller bias, men jeg tror, at se de forandringer, vi ser lige nu, det er noget, som jeg ser frem til at være en del af. At kunne bruge min stemme på en måde, som jeg i lang tid ikke har kunnet. Det er godt at være hjemme', lyder det afslutningsvis fra Meghan i interviewet.

Meghan og Harry er for nyligt flyttet til et hus i Santa Barbara, hvor de er omgivet af kendte naboer til begge sider.

En af de mest kende af den tidligere tv-vært Oprah Winfrey.

