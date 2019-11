Vanvid! Frede og Mary i grotesk selskab

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Hvis man er en flittig følger af kongehusets Instagram-profil, vil man måske have bemærket, at andelen af posts fra de royale er eksploderet i det seneste år.

Så meget, at kongehuset nu står til at vinde en pris for det, når Reality Awards løber af stablen 10. januar 2020.

Navnlig kronprinsparret har været ekstra generøse i at dele ud fra deres dagligdag, og det belønnes altså med en nominering i kategorien 'Årets bedste sociale mediebruger'.

Hvorvidt Frederik og Mary dukker op til begivenheden, er ikke til at vide, men de vil i så fald være med til en prisfest, hvor vinderne i kategorien 'Årets bedste bryster' og 'Årets bedste bitch-fight' skal findes.

Blandt de andre nominerede i kategorien 'Årets bedste sociale mediebruger' er Mathilde Gøhler, Sladderkongen.dk samt Camilla Frederikke fra Beauty Bosserne.