Kronprinsen syg: Dropper Royal Run

Kronprins Frederik blev sidste år i september opereret for en diskusprolaps.

Nu er den uheldige Pingo igen blevet ramt af en mindre diskusprolaps - denne gang i venstre side - hvilket tvinger ham til at droppe sin deltagelse i Royal Run.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

'H. K. H. Kronprinsen har fået konstateret en mindre diskusprolaps, denne gang i venstre side. Selvom der er tale om en mindre skade risikerer Kronprinsen at tilstanden forværres, hvis han løber med på 10 km distancerne i årets Royal Run', lyder det.

Det var planen, at Frederik skulle gentage sidste års fødselsdagssucces med løb i en række danske byer igen i år.

Kronprinsen opereret

1. juni skulle han have løbet på Færøerne, mens det 10. juni var Aalborg, Aarhus, København og Bornholm, det gjaldt.

Men den ellers sporty 51-årige må altså skrue markant ned for ambitionsniveauet. Ifølge pressemeddelelsen vil han kun deltage i One Mile - Family i Aarhus, mens han blot vil være tilstede - og ikke løbe med - i Klaksvik på Færøerne og i København, hvor han ellers skulle have løbet 10 kilometer.

Også skadet sidste år

Da kronprinsen markerede sin runde fødselsdag sidste år med Royal Run, døjede han også med smerter i ryggen og forklarede derfor, at han ikke var i topform.

- Jeg har dog døjet med nogle rygproblemer i den seneste tid, som gør, at jeg ikke kan løbe helt, som jeg gerne ville, så der ikke bliver ikke tale om de helt store rekorder fra min side, sagde kronprinsen - der har løbet adskillige marathonløb og sågar gennemført en Ironman - i en en video på kongehusets Instagram-profil kort inden løbet.

Dengang meldte historien intet om, at det skulle være en diskusprolaps, der havde ramt den tidligere frømand, og han gennemførte da også de lidt over 16 kilometer fordelt på fem forskellige byer som planlagt.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, sagde han, da han kom i mål på Frederiksberg Allé i København.

Opdateres...