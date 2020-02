22-årig med Downs syndrom springer ud som model

Sofia fik sit livs drøm opfyldt, da hun gik catwalk under modeugen i New York

For den 22-årige Sofia Jirau er der ingen forhindringer, selvom hun er født med Downs syndrom. Sofia imponerede nemlig i den grad publikum, da hun 10. februar gik catwalk under modeugen i New York for designeren Marisa Santiago.

Den 22-årige Sofia, der er født og opvokset i Puerto Rico, fik sit livs drøm opfyldt som model i New York. Men hun siger selv, at det kun er begyndelsen på noget meget større.

Det skriver flere medier, heriblandt People og Hola

Sofia har også selv lagt et opslag ud på Instagram, hvor hun skriver:

'Jeg vil fortsætte med at være model i resten af verden'

Verdensstjernen Salma Hayek har også fået øje på den nye unge model, som hun hylder med et opslag på sin egen Facebook-side. Her skriver Salma Hayek følgende:

'Det er, hvad jeg elsker at se!! Du er en inspiration for os alle, Sofia Jirau.'

Til magasinet People siger Sofia:

- Da jeg var lille, så jeg mig selv i spejlet og sagde: Jeg vil være model og forretningskvinde.

Og første punkt på ønskelisten har hun allerede opfyldt med sin flotte catwalk i New York.

Herunder kan du se en lille video, hvor Sofia stolt går op af catwalken:

Sofia har også lagt et billede ud på Instagram, hvor hun siger:

'I går blev min drøm opfyldt. Jeg er født til netop det her, og jeg vil bevise overfor hele verden, at jeg har alt, hvad en model behøver for at brillere'.

Sofia havde i øvrigt hele sin familie med til New York for at støtte hende.

'Det føltes virkelig godt at gå catwalk foran hele min familie. Alle klappede af mig', siger Sofie til People. Og på Instagram uddyber hun:

'Tak til hele min familie for at ledsage mig her til New York. Jeg elsker jer over alt på jorden. I vil altid være i mit hjerte'.

Den kun 22-årige Sofia blev også støttet af et helt team af frivillige, der hjælper hende med at nå hendes mål. De hjælper blandt andet med logistik omkring hendes modeshows og foto-sessioner. Hendes næste mål er at komme til Europa for at gå catwalk.

En af de frivillige bag den Downs syndrom-ramte model er Armando Lorenzo, der fortæller, at de forsøger at skabe kontakt til europæiske designere, så Sofia kan få endnu en drøm opfyldt.

Den unge model er i øvrigt også startet med at udleve sin drøm om at blive forretningskvinde. Hun har skabt sin egen kollektion, som har fået navnet 'Alawett'. Navnet er direkte inspireret af den udtale, Sofia bruger, når hun siger sin yndlingssætning på engelsk: I love it.