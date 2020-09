32.000 pizzaer skulle i skraldespanden: Nu kan du få dem for en tier

Det kunne være blevet noget af en dansk streg i klima-regningen, da Grøn Koncert i årblev aflyst grundet coronavirus.

Muskelsvindfonden, der står bag koncerterne, stod nemlig til at skulle smide hele 32.000 pizzaer i skraldespanden.

De var nemlig allerede bagt, og de skulle være blevet solgt ved alle koncerterne.

Nu har Bilka dog taget en beslutning om at hjælpe, så fonden undgår det store madspild.

Bilka har nemlig købt alle pizzaerne og sælger dem videre til kunderne, der får et godt tilbud, samtidig med at de mindsker madspild: ti pizzaer for 100 kroner.

Det skriver Bilka i en pressemeddelelse.

- I Bilka har vi fokus på at reducere madspild, som er en belastning for miljøet. Vi arbejder hele tiden med nye tiltag, og derfor ville vi selvfølgelig gerne hjælpe Muskelsvindfonden i den her kedelige situation, hvor de stod til at brænde inde med titusindvis af pizzaer, siger Tore Nederland, marketingchef i Bilka.

I alle butikkerne

Til Ekstra Bladet fortæller Bilkas presseansvarlige, at der er tale om fire forskellige slags pizzaer fra mærket EasyFood.

De fire varianter er: Tomat/mozzarella, tomat/mozzarella/kebab, tomat/mozzarella/pepperoni og en øko-variant med tomat/mozzarella

Pizzaerne kan købes fra kl. 7 den 11. september i alle landets 18 Bilka’er. Tilbuddet gælder indtil 17. september, eller så længe lager haves.