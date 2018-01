'Årgang 0'-deltager i sorg over forsvundet ven: - Vi er bange

Politiet leder stadig efter den kun 17-årige Holger, der har været sporløst forsvundet siden 26. oktober, hvor han forlod sit hjem i Aarhus. Siden da har hans familie og venner hverken set eller hørt fra ham.

Den forsvundne gymnasielev har siden barndommen været nære venner med Christian Elhauge fra det populære tv-program ’Årgang 0’, der lige nu bliver sendt på TV2.

Fredag aften mødte Ekstra Bladet Christian Elhauge, som dukkede op på den røde løber til det kulørte show Reality Awards 2018, og her fortalte han åbent om den svære tid, som hans familie lige nu går igennem, efter Holger er forsvundet.

- Det er jo ingen, der har hørt fra ham i virkelig lang tid, og det er det, der gør, at vi er bange og bekymrede, sagde Christian Elhauge til Ekstra Bladet.

Christian er meget bekymret for sin ven. Foto: Mogens Flindt

Kendt hinanden altid

Ifølge den 17-årige ’Årgang 0’-deltager har han kendt den forsvundne Holger hele sit liv, og hans forsvinden har derfor også gjort stort indtryk på både ham og hans familie.

Den nu forsvundne Holger har da også ved flere lejligheder medvirket i 'Årgang 0', blandt andet i forbindelse med familiefester og ferierejser. Forældrene til den forsvundne gymnasiedreng optræder også i dette års sæson, hvor de to forældrepar er ude at spise sammen.

- Vores forældre har jo kendt hinanden, siden de var helt små, så Holger og jeg har altid kendt hinanden. Vi har været på mange ferier sammen, og vi har set hinanden meget, når vi har været sammen med vores forældre, siger Christian Elhauge og fortsætter:

- Han har været væk i over en måned nu, og det er selvfølgelig mega trist. Også fordi der ikke er meget, man kan gøre ved det, andet end at vente og se. Det er svært at vide, hvad der er sket.

Er der noget, du gerne vil sige til Holger, hvis han nu sidder og hører med et sted derude?

- Jeg synes bare, at han skal komme hjem, hvis han sidder og hører med derude. Der er mange, der savner ham, sagde Christian Elhauge, inden han fortsatte ind i salen for at se showet med sine syv fodbold-venner under armen.

Frygter ulykke

Tidligere på ugen talte Morten Elhauge, der er Christians far, med TV2, og her bad han offentligheden om at være opmærksomme, hvis de ser nogen, der passer på Holgers signalement.

- Hvis nogen har givet Holger et lift, hjulpet ham med overnatning eller arbejde, eller bare mener at have set ham et sted, er det vigtigt, at de henvender sig til politiet eller familien. Det vigtigste lige nu er at få et livstegn, da vi frygter, at der kan være sket en ulykke, lyder det fra Mogens Elhauge til tv-kanalen.

Forsvandt uden sine ting

Østjyllands Politi har tidligere fortalt, at den 17-årige gymnasiedreng hverken har taget mobil, pas eller kreditkort med sig, da han forlod hjemmet tilbage i oktober.

I weekenden efter Holgers forsvinden mener politiet, at han er blevet set i Ungdomshuset på Dorteavej i København, hvor han blandt andet har hjulpet til i køkkenet.

Flere borgere kontaktede også politiet efter drengens forsvinden og fortalte, at han var set i metroen og på en Mcdonalds i København. Videomateriale afkræftede dog, at der var tale om den 17-årige dreng.

Holger har været forsvundet i over en måned. Foto: Østjyllands Politi

Østjyllands Politi har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at man opfordrer borgere til at lede i sommerhuse og kolonihaver, hvor den 17-årige dreng måske kunne gemme sig.

Holger er af politiet blevet beskrevet som en dansk dreng med kort lyst hår, almindelig til muskuløs af bygning og 178 centimeter høj.

Da han forsvandt var han iført en ternet beige skjorte fra Ralph Lauren, mørkeblå shorts og lyseblå kanvassko fra Vans.

Har du oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på 114.

