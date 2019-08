Advarer mod farligt stof på Smukfest

Politiet beder festivalgæster om at droppe ecstasy efter fund af et mindre lager ved camping-område

Sydøstjyllands Politi advarer festivalgæsterne på Smukfest mod at indtage ecstasy.

- Når man tager ecstasy, er der en risiko for livsfare, for man ved aldrig, hvad der er i det, siger politikommissær Poul Steffensen.

I går eftermiddag fandt myndigheden et mindre lager med 20 piller udenfor festivalens campingområde.

Ecstasy-lager

Politikommissæren formoder, at pillerne blev placeret der af strategiske årsager.

Således kan stoffernes ejer hente dem ved lejlighed.

- Det var et lager, kan man godt sige, siger Poul Steffensen.

Der er ingen sigtede i sagen, og politiet vurderer, at omfanget af stoffer matcher tidligere år.

Narkohunde

Lageret blev opdaget af politiets narkohunde, som også snusede rundt på festivalens campingområde mandag.

Arbejdet genoptages senere på festivalen, oplyses det.

- Vi følte, at vi blev nødt til at melde ud, at man ikke skal tage stoffer på festivalen, siger Poul Steffensen.

Efter festivalen offentliggør politiet omfanget af narkotika, som politiet har fundet i løbet af festivalen.