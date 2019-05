Ærlig DR-boss: - Jeg var så nervøs

TEL AVIV (Ekstra Bladet): Føj for en gyser!

Hele dagen har oddsene vippet frem og tilbage. Ville Leonora Jepsen og Danmark klare skærene og sikre sig en plads i finalen ved Eurovision Song Contest 2019, eller ville det hele slutte med et ærgerligt exit torsdag aften.

DRs underholdsningschef har formentlig ikke meget tilbage af sine negle efter den nervepirrende semifinale, som han fulgte fra arenaen i Tel Aviv.

- Jeg er så glad. Fedt mand, udbryder han, da Ekstra Bladet fanger ham få øjeblikke efter finalepladsen er i hus.

- Jeg var fandeme nervøs til sidst, det indrømmer jeg, siger han.

Jan Lagermand Lundme er ikke bare glad for finalepladsen, han er også glad for, at Danmark valgte at holde fast i den oprindelige idé.

- Vi gik ikke efter den oplagte Eurovision-opskrift, og det tror jeg blev afgørende, siger han og fortsætter:

- Vi tør sætte musikken i centrum og gå efter det ægte. Det er så dejligt, at det lykkedes.

Også på 20-årige Leonoras vegne er han super glad og toplettet.

- Det har været et kæmpe pres for hende, og jeg ønsker hende alt mulig tillykke med resultatet, siger han.

Ud over Danmark kvalificerede også Nordmakedonien, Holland, Albanien, Sverige, Norge, Rusland, Schweiz, Aserbajdsjan og Malta sig torsdag aften til finalen.

I alt er der 26 nationer med på lørdag. Ud over de ti, der blev fundet torsdag aften, er det de ti, der kvalificerede sig i tirsdagens semifinale. Det drejer sig om Grækenland, Hviderusland, Serbien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Australien, Island, San Marino og Slovenien.

Som altid er de fem store nationer - Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien - direkte i finalen sammen med værtsnationen.