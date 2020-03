Ærlig udmelding: Derfor forsvandt jeg i fem år

Sys Bjerre brød for alvor igennem med kæmpehittet 'Malene' i 2008, og siden hittede hun ligeledes med nummeret 'Alle mine veninder'.

De sidste fem år har der dog været tavst fra Sys Bjerre. Men på lørdag står hun atter på scenen. Det sker i forbindelse med det danske Melodi Grand Prix i Royal Arena, hvor hun stiller op med det engelske nummer 'Honestly'.

Da Ekstra Bladet mødte hende til pressemødet forud for lørdagens store fest, fortalte hun lidt mere om, hvorfor man ikke har hørt så meget til hende den seneste tid, selvom hun fortsat har lavet musik - blandt andet en række salmer til en sangbog.

Sys Bjerre har nemlig de seneste år kæmpet med en række indre dæmoner.

- Jeg har arbejdet rigtig meget med det at være menneske, for jeg synes, at der var rigtig mange mennesker, der havde det dårligt. Både folk, jeg kendte, og folk jeg ikke kendte og mig selv, så jeg har været i en proces, som startede som en indadgående ting, men nu er det blevet en udadgående ting. Jeg synes, det er fedt at være med i grandprixet, fordi jeg også synes, det er fedt at få lov til at skrive en sang, der handler om hele den proces, jeg har været i de sidste fem år, siger hun og fortsætter:

- Jeg har været meget sur tidligere i mit liv, men det troede jeg egentlig bare var et livsvilkår. På linje med angst og alt muligt andet. Jeg tror, der er mange folk, der går igennem hele deres liv og i virkeligheden forsøger at holde den der facade. Jeg tror, det er derfor, vi hele tiden er så besatte af at glo ned i en skærm eller hele tiden have noget i ørene. Jeg tror, at vi har et behov for at bedøve os selv, og at det skyldes en grundlæggende følelse af ubehag, som der er mange mennesker, der har. Inklusiv mig selv, siger hun.

Sys Bjerre har brugt tiden på at finde sig selv. Foto: Anthon Unger

Ryddet op i sindet

Ifølge Sys Bjerre er en af de ting, hun har kæmpet med, at hun aldrig har følt sig god nok, og det har hun de seneste år lært at håndtere.

- Det er tankerne, der kører os rundt i manegen, og det er dem, vi skal ændre. Jeg var slet ikke opmærksom på, at det var noget, man kunne lave om. Men jeg har fået sorteret ud i det og har fået ryddet op i mit sind, og det vigtige er, at man ikke er bange for at møde dæmonerne. For mig handlede det meget om også at være min egen ven og tilgive mig selv for alle mine fejl. Det handlede min sidste plade også om. Det var min egen proces, siger hun og fortsætter:

- Jeg skulle finde ud af alle de ting, jeg var mest sur på mig selv over og skammede mig selv over. Jeg var nødt til at tage dem op og kigge på dem uden en ironisk distance, for jeg har været rigtig god til at lave sjov med det hele, og det er en fed ting at gøre, men det holder ikke i længden. Man er nødt til at se i øjnene og finde ud af, hvem man er, og hvordan man har det med sig selv, og jeg kunne ikke lide mig selv.

Måtte gøre noget

Den erkendelse fik Sys Bjerre til at reagere, og hun gjorde derfor flere ting for at få det bedre med sig selv.

- Det var nødvendigt for mig at blive voksen og tænke over det. For den eneste, man skal være i rum med resten af sit liv, er en selv. Tænk, hvis man er en løve, og man hver dag bliver skuffet i spejlet over ikke at se en huskat. Det er jo sådan de fleste af os har levet hele livet. Altså, hvor mange gange har jeg ikke set mig selv i spejlet og tænkt: 'ej, mit hår er stadig fladt og skandinavisk'. Men det er sådan mit hår er. Og det kan godt være, man er en rigtig flot løve, men det kan man jo ikke se, når man tror, at man skal se en huskat, siger hun og tilføjer:

- Vi er allesammen virkelig forskelligt bygget. Vi ser forskellige ud og har forskellige kompetencer, og der er ingen konkurrence, når det kommer til stykket. For vi er kun en af hver. Men vi er fortabt i det der spil. Og samfundet opfordrer os hele tiden til at prøve noget nyt, og det kunne jeg bare ikke være med til længere.

Derfor valgte Sys Bjerre at trække stikket for en stund.

- Jeg trak mig simpelthen tilbage. Først fra Facebook, for det der med sociale medier hænger mig langt ud af halsen. Så flyttede jeg på landet, siger hun og tilføjer:

- Det hjalp virkelig meget, og nu er jeg bare 100 procent et andet sted. Nu har jeg bare lyst til at tale om det hele tiden og hjælpe folk med at indse de samme ting, for det ligger lige der lige for. Det ligger så tæt på. Det gør bare, at man bliver fri i sit liv, og der er ikke noget federe.

Magisk

I dag nyder Sys Bjerre tilværelsen med sin kæreste, Peter Lützen, som selv deltog i Dansk Melodi Grand Prix sidste år. Forholdet til ham har også været en stor hjælp i Sys Bjerres proces med at finde sig selv.

- Jeg tror, at det er første gang, jeg er i et forhold, som bare bliver bedre for hver eneste dag. Det bliver mere dybt, spændende og meningsfuldt, fordi vi begge er gået ind i det ekstremt bevidste. Det lyder kedeligt, men det er det ikke. Det er mega sjovt. Det gør bare, at man kan lege, for jeg ved, at netop de dæmoner og de ting, der ligger inde i os, som er djævlen på skulderen, når de kommer ud, så ved Peter godt, at det ikke er mig. Så han tager det ikke personligt, siger hun og tilføjer:

- Jeg oplever nogen følelser, jeg aldrig har prøvet før, og på den måde er det meget magisk. Det er så meget nemmere at være i et forhold, hvor man ikke hele tiden er til falds for alle ydre omstændigheder.

Hvordan det går Sys Bjerre og alle de andre deltagere i Dansk Melodi Grand Prix, kan du se lørdag klokken 20.00 på DR1 og DRTV.