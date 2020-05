Afgørende nyt om næste års Eurovision

Konfetti, sang og et jublende publikum får igen muligheden for at indtage den hollandske by Rotterdam til næste år.

Sent lørdag aften står det nemlig klart, at Rotterdam er udpeget som vært for Eurovision i 2021. Det skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

Rotterdam skulle også have været vært for sangkonkurrencen i år, men coronakrisen aflyste det traditionsrige show.

Eurovision 2020 var sat til afholdelse lørdag aften.

I stedet blev der sendt et optaget show ved navn 'Eurovision: Europe Shine A Light' som alternativ. Her blev der ikke udpeget en vinder.

Det var også her, at arrangørerne afslørede Rotterdam som værtsby næste år, lyder det i pressemeddelelsen.

- Jeg er overbevist om, at alle vi involverede i Eurovision vil stå sammen gennem udfordringer og ændringer for at bringe konkurrencen stærkere tilbage end nogensinde og sikre dens levetid i flere årtier, siger Eurovision-chef Martin Österdahl.

Showet næste år vil blive afholdt i arenaen Ahoy, som det også var planlagt i år.

Men siden april har hospitalssenge været spredt ud på gulvet i arenaen, der i stedet for at danne scene for Eurovision nu tager imod coronaramte patienter for at aflaste det hollandske sundhedsvæsen.

Det var duoen Ben & Tan, der med sangen 'Yes' skulle have repræsenteret Danmark i Rotterdam lørdag.

Duoen vandt Dansk Melodi Grand Prix 2020, der blev afholdt i Royal Arena i København 7. marts.

Også på daværende tidspunkt kastede coronavirussen en skygge over arrangementet, da det nationale Melodi Grand Prix blev afholdt uden publikum.

Torsdag afholdt Sverige et mini-Eurovision, hvor de svenske seere kunne stemme på deres favorit. Ben & Tan blev nummer otte.