Afsløring: Dansk mega-show aflyst

'Guldtuben' har ellers været afholdt de seneste fire år, men i år er det slut. Det bekræfter SplayOne, der står bag prisuddelingen over for Ekstra Bladet

- Vi rykker showet til næste år. Det gør vi af flere årsager. Først og fremmest fordi showet har nået en størrelse, der forpligter, at man gør det ordentligt, fortæller country manager Jacob Ringsing Gallaus til Ekstra Bladet.

- Er det ikke en dårlig undskyldning, eftersom vi er så langt henne på året?

- Nej, det er det faktisk ikke. Vi har haft showet på papiret, siden vi lukkede og slukkede i Royal Arena sidste år. Showet fylder og kræver meget, for at vi leverer det bedst mulige. Først nu har vi kigget hinanden i øjnene og sagt, at det kan vi ikke nå at levere i år.

Hvis I har været i gang siden sidste show, handler det så ikke om, at I ikke har arbejdet hårdt nok?

- Nej, det vil jeg ikke mene. Vi laver meget andet end ’Guldtuben’, som selvfølgelig prioriteres højt hos os. Vi ved, at det betyder meget for vores fans, derfor vil vi gerne fortsat udvikle og levere et godt show.

Og netop de mange fans af 'Guldtuben' har haft stor betydning for showets situation. Selvom de må kigge langt efter dette års prisuddeling, tror Jacob Ringsing Gallaus og resten af holdet bag ikke, at de mange fans vender dem ryggen.

- Vi håber selvfølgelig, at folk vil se på det som, at vi kommer tilbage med noget rigtig spændende til næste år. Vi gør det for at sikre, at det show de får, lever op til de forventninger, de har.

I år kan de mange YouTubere kigge langt efter deres årlige prisshow. Foto: Sisse Fisker

Stor mystik

Der har op til udmeldingen være mange spekulationer om årets prisuddeling. På Splay Danmarks Facebook-side har flere spurgt, om showet i år aflyst. Indtil nu har de mange ’Guldtuben’-fans fået følgende standardsvar:

'Hej, vi arbejder stadig hårdt på at få datoen på plads og samlet alle trådene. Vi melder det ud, så snart vi har mere info...'

Og nu kan Splay så endelig melde klart ud. En melding der kommer ganske sent. Direkte adspurgt, hvorfor aflysningen af dette års 'Guldtuben' først kommer nu, svarer Jacob Ringsing Gallaus:

- Det gør den, fordi vi løbende har overvejet, om vi kunne nå at få showet på plads i år. Det har været en lang proces, hvor vi har arbejdet på showet, og nu kan vi se, at vi ikke kan nå det.

Hvad de mange fans af prisuddelingen kan forvente af 'Guldtuben' anno 2020, vil holdet bag dog ikke løfte sløret for.

