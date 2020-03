Afviser massive anklager: Det er ikke en kopi

Ben & Tan er flere gange blevet beskyldt for, at deres nummer 'Yes' minder for meget om en række andre sange. Beskyldningerne tager de dog med ophøjet ro

Lørdag aften løb gruppen Ben & Tan bestående af 17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm og 22-årige Tanne Amanda Balcells med sejren i Dansk Melodi Grand Prix med deres sang 'Yes'.

Men siden har en lang række seere påpeget, at deres sang til forveksling minder om noget, de har hørt før, og gruppen har måttet lægge ører til flere anklager om plagiat.

Blandt andet påpeger flere, at 'Yes' på mange måder minder om P!nks 'Walk Me Home' og lyden fra Mumford & Sons.

- Det kostede mig jobbet - igen

Også Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, kaldte Ben & Tans nummer for 'plagiat af Mumford & Sons'.

Gruppen selv afviser dog, at der skulle være tale om en kopi af andre kunstnere.

- Det er jo popmusik, og her er der meget, der ligner hinanden. Og specielt hvis ting er catchy, siger gruppen til Ekstra Bladet igennem deres manager.

- Mange har lavet musik i folk/pop-genren, så genren er velkendt, siger de videre.

To glade vindere umiddelbart efter sejren. Foto: Anthon Unger

Ben & Tan understreger dog, at nummeret ikke bevidst har hentet inspiration fra andre.

- Så vidt vi ved, ligger melodi og tekst ikke tæt på noget, lyder det fra Ben & Tan.

- Det er jo svært at sige meget mere om det, for meget popmusik minder jo meget om hinanden, lyder det videre.

Det så du ikke på tv: Denne del af showet var ikke live

Ikke en kopi

Sangen er skrevet af Emil Lei, Linnea Deb og Jimmy Jansson.

Da Ekstra Bladet fanger Emil Lei over telefonen, forsikrer han også om, at de ikke bevidst har kopieret noget som helst.

- Vi bevæger os jo i en pop-fok genre, som er tydelig, og har fået meget eksponering i radioen. Derfor vil det altid være nærliggende at sammenligne. Men der er ingen kopi-hensigter. Det kan jeg godt afvise, siger han med et grin og fortsætter:

- Men jeg er glad og stolt over at blive sammenlignet med så stærke og anerkendte acts. Det er to sikre og meget anerkendte kunstnere. Så det er optur, og jeg ser det som et kæmpe kompliment, siger han videre.

Herunder kan du høre P!nks nummer og Ben & Tans nummer.

Bombarderes: - Det er helt vildt