Aldrig set før i skønhedskonkurrence: Historisk!

For første gang nogensinde er vinderne af Miss USA, Miss America og Miss Teen USA alle afroamerikanske kvinder

Det er aldrig sket før i amerikansk historie, men i år er alle vinderne af de store titler i skønhedskonkurrencerne afroamerikanske kvinder.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post.

Cheslie Kryst blev vinderen af dette års Miss USA. Hun arbejder som advokat, der fokuserer på at hjælpe folk til at få nedsat deres straf, efter de er blevet fængslet.

Miss Teen USA blev Kaliegh Garris. Hun går i High School i Connecticut og hun drømmer om at starte på universitet for at blive sygeplejerske.

Miss America blev Nia Franklin er fra New York og vandt konkurrencen i september.

- De her tre unge kvinder, der har fokuseret deres energi på at demonstrere, hvordan sort skønhed også er amerikansk skønhed skal hyldes, siger Thomas DeFrantz, der er professor i afrikansk og afroamerikanske studier ved Duke universitet.

Han mener at sejren viser, at sort skønhed er del af idealet for det 21. århundrede.

Foto: PR foto

En god generation

Det er noget som vinderen Cheslie Kryst var enig i, da hun modtog sin krone.

- Min er den første generation, der har en fremadrettet tankegang. Vi tænker over at være inkluderende, diverse, stærke og magtfulde kvinder. Jeg ser frem til at forsætte udviklingen sammen med min generation, fortalte hun efter kroningen.

Den ældste af de tre skønhedskonkurrence er Miss America, der startede i 1921, her måtte farvede kvinder ikke deltage før 1940'erne.

Grunden var ikke specificeret yderligere end at alle deltagerne i konkurrencen 'skulle være hvide'.