Alvorlig sikkerhedsbrist under Eurovision: Her gik det galt

EBU reagerer nu, efter der torsdag var et stort sikkerhedsbrud under anden semifinale i Eurovision

Flere nordiske reportere - heriblandt Ekstra Bladet - blev af deres redaktører lørdag aftenen bedt om at forlade Expo i Tel Aviv, hvor Eurovision-finalen blev afholdt, og i stedet dække musikkonkurrencen fra et andet sted i Tel Aviv på afstand af sangkonkurrencen.

Årsagen var en alvorlig sikkerhedsbrist omkring arenaen, som traditionelt betegnes som et oplagt mål for terror.

Her havde to mænd i torsdags under anden semifinale held til at skaffe sig adgang til presserummet i arenaen, hvor over 750 folk fra pressen verden over opholdt sig.

Se også: Svines voldsomt til: 'Hvil i fred'

De to mænd har angiveligt fået adgang til området via en nødudgang, som Ekstra Bladets journalist og fotograf kun sad tre meter fra. Mændene gik ubemærket ind omkring en time inde i torsdagens semifinale, hvor Leonora sang Danmark i finalen, hvorefter de angiveligt har filmet direkte ind i presserummet for derefter at bevæge sig videre ned mod toiletterne, hvor de blev opdaget og tilbageholdt.

Lørdag blev en mand ligeledes anholdt inde på Eurovision-området.

Det var angiveligt denne nødudgang, som de to mænd kom ind ad. Foto: Anthon Unger

Sikkerheden svigtede

Et Eurovision er normalt lig med ufattelig stor sikkerhed. Skal man ind på området, skal man akkrediteres, og man skal synligt bære et stort plastikkort om halsen med billede på.

Derudover bliver tasker og poser gennemtjekket og scannet som i en lufthavn, inden man får lov at gå ind i arenaen, mens der samtidig er strikse regler for, hvad man ikke må have med ind - væsker blandt andet.

Se også: Springer ud som strandbabe: Sådan har du aldrig set Emmelie før

Men Ekstra Bladets udsendte i Israel har under deres ophold i Tel Aviv oplevet, at de i dette års værtsland ikke går helt så meget op i sikkerheden, som de måske burde. Hvis man lynede sin proppede taske op, tog sikkerhedsfolkene eksempelvis blot et hurtigt kig i toppen, og så var de tilfredse med det, og man fik lov at passere. Heller ikke scanningerne blev håndhævet specielt meget.

Tilfredse med sikkerheden

Til Ekstra Bladet fortæller EBU (European Broadcasting Union, red.) nu, at de trods den uheldige hændelse og Ekstra Bladets udsendtes oplevelser er tilfredse med den sikkerhed, der har været under Eurovision i Israel.

De erkender dog, at der var en sikkerhedsbrist torsdag aften, og at sikkerheden efterfølgende blev skærpet.

'Vi tager sikkerheden for alle, der arbejder omkring og deltager i Eurovision Song Contest, meget seriøst. Vi modtog en anmeldelse om, at der havde været en uautoriseret indtrængen i pressecenteret torsdag aften. Vi handlede med det samme og efterforskede sagen grundigt og tog flere skridt i forhold til at forbedre synligheden af vores security-team i pressecenteret. Ekstra vagter blev sat ind i og omkring området, og der blev indført regelmæssig patruljering', skriver EBU i en mail til Ekstra Bladet.

Her fortæller arrangørerne endvidere, at sikkerhedsprocedurerne er blevet fulgt til punkt og prikke til trods for, at det lykkedes to mænd, der ikke havde noget at gøre til Eurovision, at trænge ind på området.

Lykkelige Leonora: - Nu skal vi bare feste

'Som ethvert andet år er sikkerheden ved Eurovision Song Contest samme standard som i lufthavnen, hvilket inkluderer tjek og røntgen scanninger af alt bagage, der kommer ind, metaldektorer, strenge krav til adgang og kontrol. Der er over 600 sikkerhedsvagter, 300 politibetjente og 350 kameraer, som bliver styret af politiet 24/7 på hele området', lyder det.

'Som altid før liveudsendelserne har hele området fået et omfattende sikkerhedstjek. Arrangørerne har arbejdet tæt med de lokale myndigheder og et privat sikkerhedsfirma, og vi er meget trygge ved de sikkerhedsforanstaltninger, vi har taget', skriver de videre i mailen.