Alvorligt vejr: Stor festival aflyst

Den engelske musikfestival Boardmasters er aflyst.

Det sker på baggrund af meldinger om alvorlige vejrforhold.

Det skriver BBC og festivalen på Facebook.

Boardmaster ligger ud til bugten Watergate. Foto: Alex Rawson/Boardmaster music festival

Festivalen, der skulle finde sted fra torsdag til mandag, har hovednavne som Wu-Tang Klan, Florence + The Machine og Foals på plakaten og skulle vanen tro være afholdt i Newquay, der ligger i Cornwall. Sidste år blev der solgt 50.000 billetter.

Men arrangørerne har trukket stikket på grund af de alvorlige vejrforhold, fortæller de til BBC. Forinden havde de rådført sig med med både politi og uafhængige sikkerhedsrådgivere.

Det britiske meteorologiske institut, Met Office, har udsendt en såkaldt gul vejradvarsel for store dele af England og Wales fredag og lørdag. Ifølge prognoserne vil der komme kraftig regn, der vil blive efterfulgt af tordenvejr.

Boardmaster skriver i en pressemeddelelse, at 'sikkerheden for dig, fans og deltagere, samt udøvende kunstnere og medarbejdere kommer først, og den potentielle risiko er for høj til at gå videre på dette tidspunkt.'

De fortæller derudover, at de skuffede festivalgæster vil få refunderet deres køb 'så hurtigt som muligt'.

Flere er dog allerede kørt forgæves.

På Twitter skriver Yasmin Fletcher, at hun allerede har taget turen til musikfestivalen i det nordvestlige England. Flere andre beklager sig over, at de ikke kommer af sted alligevel. I forbindelse med festivalen er der et fem dage langt surfingarrangement, der dog stadig vil blive afholdt.