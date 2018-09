Louise var Miss Danmark i fem dage - nu er der kåret en ny

I kun fem dage kunne Louise Sander Henriksen kalde sig Miss Danmark 2018, inden hun valgte at frasige sig krone, titel og ære.

Det meddeler direktør for Miss Danmark, Lisa Lents, på Facebook.

Her skriver hun også, at det er med stor skuffelse, at hun og Miss Danmark-organisationen må meddele, at den 20-årige Louise Sander Henriksen må trække sig.

'Det kom både som et chok og kæmpe skuffelse, da Louise Sander Henriksen valgte at fratræde titlen som Miss Danmark 2018. Det er kommet meget bag på os, og vi er utroligt kede af at høre, at det forholder sig således', skriver Lisa Lents.

Louise Sander Henriksen var kun Miss Danmark 2018 i fem dage, før hun valgte at overdrage titel, diplom og trone til Tara Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Scanpix Ritzau

Personlige årsager

'Grundet personlige årsager må jeg - Louise Sander Henriksen - desværre fratræde mig titlen som Miss Danmark 2018 og vil derfor ikke repræsentere Danmark i Miss World 2018 i Kina', lyder den officielle forklaring fra den oprindelige vinder af titlen, der blev uddelt onsdag 12. september i Cirkusbygningen i København.

Det fremgår af Facebook-opslaget, at den 20-årige pædagogstuderende ikke vil være i stand til at opfylde de kontraktlige forpligtigelser, som følger med titlen som Miss Danmark 2018.

Noget af det, som hun ikke ville kunne leve op til, var, at hun skulle repræsentere Danmark ved den internationale Miss World-konkurrence, der afholdes senere på året i Kina.

Louise Sander Henriksen (til venstre) sammen med Tara Jensen (i midten) kort inden Louise kunne krones som vinder. Nu har hun overdraget titlen til Tara. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den nye vinder er...

Den nye Miss Danmark er Tara Jensen, der oprindeligt nummer to i konkurrencen. Hun er ifølge pressemeddelelsen opsat på at forsvare den nye titel ved den store konkurrence i Kina.

'Tara er en ægte fighter, som jeg har fuld tiltro til! Denne egenskab kommer hende til gavn, når hun skal konkurrere mod 130 andre nationale vindere til Miss World 2018. Jeg er glad for, at det hele endelig er faldet på plads, og vi er nu i fuld gang med forberedelserne til Miss World 2018', skriver Lisa Lents.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lisa Lents og Louise Sander Henriksen, men de ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen.

