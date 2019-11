Bager-Jørgens forældre endte livet som to bakker småkager

I betragtning af, at zirkusdirektør Søren Østergaard er blevet hovedrig på at lave zirkus, hvor alle hans hjemlige artister ikke kan en skid, kommer det nok ikke som den store overraskelse, at han også vil ind i julesalget med en bog, der ikke handler om noget.

I bogen ’Zirkus Nemo – Historien om legenderne’ viser den digterkyse, som Østergaard fik i dåbsgave sig fra sin bedste side, idet han har kastet sig over baggrunden for de 12 ’store danske artister’, som udgør kernen i hans menageri.

Zirkusdirektør Søren Østergaard forsøger at tjene et par håndører på julesalget med sin nye bog. Foto: Tariq Mikkel Khan

’Hvordan er Målermanden dog blevet den løgnhals, han er?’ ’Og hvor stammer Smadremanden egentlig fra?’

– Jeg ved jo, at det er nogle af de store spørgsmål, som publikum har siddet med efter forestillingerne i Zirkus Nemo. Derfor har jeg efter fattig evne forsøgt at opklare mysterierne for Nemos publikum. Det har ikke været let, men jeg har givet mig fuldt ud, og der er da opstået et par aha-oplevelser undervejs, forklarer zirkusdirektøren.

Født i 1957

Hvis man kan sige, at der er fællestræk for artisterne, så er det, at de dels alle er født i 1957 (som Østergaard selv), samt at deres forældre er kommet så grumme af dage på uhyggelig vis.

Ja, altså lige med undtagelse af Smadremanden, som hårdnakket hævder, at han er fra Otterup.

– Der findes i de offentlige systemer intet om Smadremanden. Faktisk er han tilsyneladende end ikke født. Så måske er han, som personsøgningsekspert Dean Benjamin Wilkinson Jr. beskrev i sin ’Smadremandsafhandling’, en ’udefrakommende’. Måske er han sendt fra det ydre rum for at observere os mennesker, hvilket er skrækindjagende. Eller måske er han i virkeligheden en robot. Hvem ved?

Hans sprog er i hvert fald ikke helt almindeligt. Men til alt held har han indtil videre holdt igen med at råbe ’møgfisse’ efter kvinderne (og dronningen), når han optræder på slottet.

Ramt af 478 svin

– Desværre har mine øvrige artister mistet deres forældre på tragisk vis. Tag nu Bager-Jørgen – hvis forældre endte som to bakker småkager. Til alt held har hans erotiske brøddigte nu slået an, så kan han da glæde sig over det. Selv Ekstra Bladets poesianmelder kalder dem ’Storslåede digte’.

Ingen ved, hvor Smadremanden kommer fra. Foto: Steen Brogaard

Søren Østergaard påpeger, at det endeligt, som overgik Baconmandens forældre, nok er det mest tragiske, man kan forestille sig. De døde under et besøg på Danish Crown i Esbjerg, hvor de blev ’kørt over’ af 478 svin, før det lykkedes at slukke transportbåndet og evakuere resterne.

Mange ting begynder at give mening – også omkring Søren Østergaard selv – når man trænger ind i hans alter-egoer.

Det evigt diller-pillende magiker Kim Tim fra Rødovre, hedder i virkeligheden Tim Kim og stammer fra nogle potrygende fritidsindianere i Østrig. Forældrene fik en voldsom død, og selv om der var en del snak, undgik Kim Tim at blive draget til ansvar for det.

Skrevet i Pattaya

– Målermanden er nok den, der klædes mest af i min bog. Jeg påviser ord for ord hvor fuld af løgn, han er. Og derfor bliver det spændende at se, om han til næste zirkussæson har fattet dette vink med en vognstang og begynder at koncentrere sig om det, han er ansat til: Nemlig at lave målinger, siger zirkusdirektøren.

Det vil føre for vidt at forsøge at begribe budskaberne i denne bog, og Søren Østergaard erkender da også, at den er skrevet under et ophold i Pattaya i Thailand, og at han har moret sig kongeligt undervejs.

– Den, som har haft det hårdest, er nok min kone, som har måttet lægge ører til historierne efterhånden, som de blev færdige. Jeg ringede hende ganske simpelt op og læste højt, forklarer den nyslåede zirkusforfatter.

Det har ikke været muligt at træffe zirkusdirektørens kone for en kommentar om hendes psykiske habitus.