Bakkens direktør stopper efter 12 år

I de seneste 12 år har 59-årige Nils-Erik Winther haft sin daglige gang på Dyrehavsbakken, hvor han har været administrerende direktør, men det er slut ved udgangen af januar næste år.

Det oplyser Bakken i en pressemeddelelse.

'Det har været spændende at være direktør for verdens ældste forlystelsespark med al den kultur og traditioner, der ligger i det og samtidig have fokus på ligeledes at være en moderne familieforlystelsesattraktion', fortæller Nils-Erik Winther i pressemeddelelsen.

'Jeg har haft 12 herlige år med mange forskellige typer af mennesker samt arbejdsopgaver, som har betydet, at ikke to dage har været ens. Der sker hele tiden nye ting, som man skal forholde sig til, og det er med til at holde en ung', siger han også.

Nils-Erik Winther sammen med Ghita Nørby, da Bakken åbnede i 2016. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har talt med Nils-Erik Winther, der fortæller, hvordan han har det med, at han snart skal vinke farvel til det sted, hvor han har tilbragt de seneste mange år.

- Det føles okay, siger Nils-Erik Winther og fortæller, at han i 2009 lavede en tiårig kontrakt, som efterfølgende blev forlænget med yderligere to år.

- Det var i forbindelse med mit projekt, mit barn, med at gå fra at være en sommerpark til en sæsonpark, hvor vi også holdt åben i efteråret og til jul. Så jeg når at være der i 12 år, og for mig føles det fint.

Tog beslutningen i foråret

Nils-Erik Winther vil endnu ikke løfte sløret for, hvad der nu skal ske i hans karriere, men han har haft lidt tid til at overveje det.

Beslutningen om at stoppe som direktør på Bakken er nemlig ikke helt ny.

- Jeg havde en snak med bestyrelsen i foråret, og der blev vi enige om ikke at forlænge kontrakten, der jo allerede var blevet forlænget to år, siger han og understreger, at der ikke er noget drama forbundet med afskeden.

- Jeg har haft 12 herlige år på Dyrehavsbakken, lyder det fra ham.

Privat er Nils-Erik Winther gift med Katrina og har tre børn. Den tidligere professionelle håndboldspiller med 40 landskampe fylder 60 år lørdag 26. september.