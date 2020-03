Danmarks største biografkæde, Nordisk Film Biografer, aflyser alle forestillinger i sine 23 biografer landet over med øjeblikkelig virkning og foreløbig to uger frem regnet fra fredag 13. marts.

Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

- Vi beklager de gener, det måtte have over for vores gæster, men vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger. Det vigtigste for os er vores gæsters tryghed, og at vi kan være med til at begrænse smitten af COVID-19. Vi holder foreløbig lukket i alle vore biografer frem til og med fredag 27. marts og følger udviklingen tæt, siger direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, Casper Bonavent.

Biograferne kommer til at stå tomme den næste tid. Foto: Nordisk Film Biografer

Gæster, der har købt billetter til aflyste forestillinger, vil få refunderet deres penge.