Blachman grovsviner sin nye arbejdsplads: Røvballe-underholdning!

Thomas Blachman er tilbage i 'X Factor'-manegen for fuld musik, og det fik Ekstra Bladet en forsmag på, da Blachman lagde ud med at sende en gigantisk stikpille til sin nye arbejdsgiver.

TV2 har overtaget det populære underholdningsprogram fra Danmarks Radio, og det var under pressemødet til den kommende sæson, at den rutinerede dommer begyndte at sende en sviner mod TV2 og deres værter.

- Det er lidt røvballe-underholdning, og hvor man taler ned til seerne, lyder det fra Thomas Blachman.

Selvom Blachman måske ikke er den største fan af TV2, så har han alligevel accepteret en ny sæson, hvor han skal dele dommerbord med Oh Land og Ankerstjerne.

Den filosoferende dommer har allerede spekuleret over, at han nu kommer over til en kommerciel kanal, hvor optrædener i 'Go' Morgen Danmark' og andre programmer måske kan være nødvendigt.

- Allerede i morgen (torsdag, red.) tror jeg, jeg har en forpligtigelse, lyder det fra dommeren.

