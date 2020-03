Bombarderes: - Det er helt vildt

Ben & Tan har ikke fået et ledigt øjeblik, siden de vandt Dansk Melodi Grand Prix

Lørdag aften regnede konfettien ned over 17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm og 22-årige Tanne Amanda Balcells, da det stod klart, at de som gruppen Ben & Tan på overlegen vis kunne kalde sig vindere af Dansk Melodi Grand Prix 2020.

Det skete, efter de havde optrådt i et gabende tomt Royal Arena på grund af frygt for spredning af coronavirus.

Vrede seere: Det er snyd

Det forhindrede dog ikke Ben & Tan i at feste igennem efterfølgende, hvor de indtog Stempel Bar i København sammen med en række af de andre Grand Prix-deltagere for at fejre deres sejr til den lyse morgen.

Slet ikke landet

Da Ekstra Bladet mødte dem dagen derpå i DR Byen, var det dog to overraskende friske ansigter, der mødte os.

- Vi er slet ikke nået at lande. Vi havde lige fem timer, hvor vi ikke behøvede at tænke på noget som helst, og hvor vi lige kunne sove, siger Tanne med et grin.

Eksklusive billeder: Sådan fejrede de sejren

Hun er siden deres sejr blevet kimet ned og har modtaget hundredvis af beskeder fra fans og andre, der ville ønske hende og Benjamin tillykke med sejren.

- Jeg blev vækket af, at min telefon bimlede og bamlede derudaf. Alle, jeg nogensinde har kendt, ringer til mig. Og folk, jeg ikke kender, ringer også til mig. Der er kendte, der skriver. Og jeg er bare sådan: 'Ved du, hvem jeg er?'. Det gør de nu, og det er helt vildt, siger Tanne og tilføjer:

- Jeg tror, jeg har 50 Snapchats, der venter på, at jeg åbner dem, og min Instagram crasher hele tiden. Min Facebook kan jeg ikke engang komme ind på. Jeg har fået 2000 nye følgere siden i går, siger hun med et grin.

- Ej, hvor snyd, hvad sker der, siger Benjamin, inden de begge bryder ud i store grin.

Siden sejren har de to også fået henvendelser fra flere af vinderne af Melodi Grand Prix i andre lande.

- Det er jo helt vildt fedt, at man får en tilkendegivelse på den måde. Det er vildt spændende, siger Benjamin.

Ben & Tan havde ikke helt forstået, at de nu er vindere af Dansk Melodi Grand Prix dagen derpå. Foto: Anthon Unger

Surrealistisk

Lørdag aften optrådte Ben & Tan og resten af Grand Prix-holdet i en tom Royal Arena, og netop det mener de også har rustet dem ekstra godt til Eurovision Song Contest.

- Det var meget surrealistisk at stå i en tom sal, men vi prøvede at tænke på, at der var mange, der sad derhjemme og fulgte med. Så det var alligevel en rigtig fed oplevelse, siger Benjamin.

Lagt for had: - Jeg krummer tæer!

- Det ville selvfølgelig være mega ærgerligt, hvis det samme sker i Rotterdam. Men vi vil hellere have, at folk er sunde og raske, end at de nødvendigvis skal se os live, siger Benjamin.

Både Ben & Tan har en anden oprindelse en dansk, og det håber de, de kan bruge til deres fordel i Eurovision Song Contest.

Benjamin har rødder i Tyskland og i Madagaskar, mens Tanne stammer fra Spanien. De taler derfor tilsammen en del sprog.

- Det vil vi selvfølgelig bruge, for det er jo fedt, at vi kan kommunikere på den måde. Men det er i Danmark, vores hjerte ligger, og vi kommer også til at have det danske med på scenen, siger Tanne.