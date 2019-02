Bryder totalt sammen

Det var en meget rørt Leonora, som Ekstra Bladet mødte kort efter, hun kunne hæve trofæet lørdag aften og kalde sig vinder af dansk Melodi Grand Prix 2019 med sin sang 'Love Is Forever'.

- Jeg er helt oppe at køre og rigtig glad. Jeg kan ikke rigtig forstå det og er totalt overvældet, sagde Leonora.

- Det er fantastisk, at der er så mange, der har stemt på mig. Det er helt utroligt, men fantastisk, fortsatte hun.

Efter interviewet fik Leonora øjenkontakt med sin lillesøster, og her fik tårerne for alvor frit løb, da de to omfavnede hinanden for første gang efter sejren.

