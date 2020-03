Cirkusrevyen frygter aflysninger: - Det kan blive rigtig dyrt

Onsdag aften gik statsminister Mette Frederiksen på talerstolen i Statsministeriet og lukkede mere eller mindre Danmark ned som konsekvens af den omfattende spredning af coronavirus herhjemme.

Det betyder blandt andet, at forsamlinger over 100 mennesker vil blive forbudt, og at skoler og daginstitutioner lukker i minimum to uger frem.

Den udmelding har sat gang i tankerne hos ejeren af Cirkusrevyen, som frygter, at det vil få omfattende konsekvenser for årets revy.

9. maj er der nemlig forpremiere på Cirkusrevyen på Bakken, hvor der vil være plads til 1300 publikummer. Fem dage senere går det løs med premieren - også her forventes fuldt hus.

Ifølge Torben 'Træsko' Pedersen, der blandt andet ejer Cirkusrevyen, er de derfor i fuld gang med at finde alternative løsninger forud for Cirkusrevyen.

- Vi har prøver nu her i de næste uger, og vi har aftalt, at alle skuespillerne arbejder hjemmefra under prøverne. Vi vil i stedet kommunikere med hinanden over FaceTime og Skype og lignende. Så det vil køre virtuelt. Skuespillerne er ved godt mod og tager det med oprejst pande, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er en nødvendighed, så det gør vi selvfølgelig. Det er en svær situation for os, men vi tager naturligvis statsministerens udmelding meget, meget alvorligt. Men det kan få flere store konsekvenser for os.

Torben 'Træsko' tager situationen med ro, selvom det kan få store konsekvenser for hans forretninger. Foto: Mogens Flindt

Kan blive rigtig dyrt

Ifølge Torben 'Træsko' Pedersen vil de hos Cirkusrevyen løbe ind i flere udfordringer, hvis situationen ikke er normaliseret, når premieren nærmer sig.

- Der løber vi jo ind i kæmpestore problemer. Der ved vi ikke endnu, hvad der kommer til at ske. Vi har jo i alt solgt 105.000 billetter, hvilket er rigtig meget, og det kan komme til at betyde, at vi er nødt til at rykke eller aflyse forestillinger.

Her ses holdet til årets Cirkusrevy, som bliver den sidste for 79-årige Ulf Pilgaard. Foto: Henning Hjorth

- Hvis I går hen og er nødt til at aflyse eller rykke forestillinger, hvilke konsekvenser kommer det så til at have økonomisk?

- Så kan det blive rigtig, rigtig dyrt, siger han og fortsætter:

- Men der må vi tænke på helheden og gøre de ting, vi kan, for det fælles bedste. Vi skal nok komme ud på den anden side. Det er ikke sjovt, når det står på, men vi er nødt til at lytte og så tage de konsekvenser med, som kommer.

- Har du en idé om, hvor meget det vil koste jer, hvis I må gå hen og lave drastiske ændringer?

- Det kan jeg ikke sige præcis, for det afhænger meget af situationen, men vi har planer for, hvordan det her skal håndteres. Men det er ikke noget, jeg vil komme nærmere ind på nu, for jeg vil ikke skabe unødig panik, når vi ikke ved, hvilken situation vi står i om et par uger. Så vi må tage det stille og roligt og afvente.



Udover Cirkusrevyen ejer Torben 'Træsko' Pedersen også Korsbæk på Bakken samt en række forlystelser og restauranter. Også de bliver muligvis ramt af udbredningen af coronavirus, og de drøfter lige nu muligheden for at åbne senere end 3. april, hvor Bakken står til at åbne.