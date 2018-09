Claes Bang spiller over for Mick Jagger: - Jeg er sgu lidt starstruck

Om lidt over en uge står Claes Bang på filmsettet i Italien, og han er allerede nu ved at gå til at spænding og forventning. Ikke alene er det endnu en fjer i hatten til danskeren, som sidste år fik alverden til at klappe over sin præstation i 'The Square' , men det betyder også, at Bang skal stå over for sit store rock-idol, Mick Jagger.

Mick Jagger springer stadig rundt som forsanger for The Rolling Stones som om, han var 25 år yngre end sine 75 år. Og nu har han også energi til en film. Foto: AP

- Jeg bliver sgu nok lidt starstruck. Mick Jagger er noget helt særligt. Men jeg må se at samle mig, for vi skal spille temmelig mange scener over for hinanden, afslørede Claes Bang i forbindelse med uddelingen af Lauritzen-prisen i søndags, hvor han fik Wauw-prisen på 30.000 kr.

Filmen, som begynder optagelser i Italien d. 24. september hedder 'The Burnt Orange Heresy' og er en thriller. Claes Bang har den centrale rolle som kunstkritikeren, der involveres i et svindelnummer med kunst på verdensplan, mens den 75-årige 'rullesten' har en mindre rolle som en engelsk kunsthandler.

'The Burnt Orange Heresy' bygger på en roman af samme navn af forfatter Charles Willeford.

- Jeg er lykkelig. Ikke bare over æren ved at have fået Wauw-prisen af Lauritzen Fonden i år, men også over, at jeg bliver kontaktet fra nær og fjern med tilbud. I år har jeg lavet fire film. Det er helt vildt. Men efter mange år i branchen ved jeg, at man må smede, mens jernet er varmt. Popularitets-bølgen kan hurtigt vende, griner han.

Claes Bang og fruen, Lis Kasper Bang, som han har været gift med siden 2010. Foto: Tariq Mikkel Khan

Claes Bang er vel, hvad man i branchen ville kalde en 'late bloomer', for selv om han aldrig har været i tvivl om, at han var god til sit håndværk, så har der siden, han blev færdiguddannet på Statens Teaterskole i 1996, været lidt langt imellem de epokegørende tilbud til det store gennembrud.

Derfor forsøgte han sig i 2013 med Vild med dans, og det blev efter hans eget udsagn en fatal fiasko, idet han forlod programmet efter kun to fredage.

- Vild med dans viste sig ikke at være min boldgade. og det er helt åndssvagt, for jeg kan virkelig godt lide programmet. Faktisk sad vi og så premieren i fredags, fortalte han.

Det program for han sikkert ikke tid til at se hele vejen igennem, for ud over de fire film, han har lavet i 2018: 'Lyrebird', 'The Bay of Silende', 'The Glass Room' og 'The Girl in the Spider's Web', så har han foruden 'The Burnt Orange Heresy' endnu en film ventende forude - 'The New Mrs. Keller'.

Elizabeth Olsen og Claes Bang ved Cannes-fejringen af 'The Square' sidste år. Foto: AP

Der er sket meget for Claes Bang siden det forsmædelige møde med Vild med dans, så en del tyder på, at De Gyldne Palmer til 'The Square' og Bangs egen European Film Award for årets bedste mandlige hovedrolle betyder, at han må gemme starstruck-fornemmelsen af vejen og vænne sig til at være på fornavn med de store internationale navne.

