Crasher hovednavn: Nøgen-chok på Smukfest

Det gik vildt for sig, da Thirty Seconds to Mars gav koncert på Bøgescenerne torsdag aften.

Under sangen 'Rescue Me' peppede bandets forsanger, Jared Leto, koncerten op ved at invitere 'de skøreste mennesker' op på scenen for at danse.

Det takkede en håndfuld gæster ja til, heriblandt danske Uffe. Til forskel for de andre kravlede han op på scenen blot som Gud har skabt ham.

- Uffe! Uffe! Uffe! heppede publikum, da de så den nøgne mand.

Selvom de andre gæster hver gjorde hæderlige forsøg på at gakke mest ud, stjal Uffe opmærksomheden.

Ikke mindst efter han sprang akrobatisk rundt og til stor morskab for publikum foretog den svingende manøvre helikopteren med kønsdelen.

Uffe viste flere sider af sig selv - både front og bag. Foto: Per Lange

Uffes optræden gjorde naturligt også indtryk på den amerikanske forsanger, der tilmed har vundet en Oscar-statuette.

- Det her er grunden til, at jeg elsker Danmark så meget.

- Nu kan jeg ikke glemme synet af Uffes penis. Den skøre skid, sagde Jared Leto, efter Uffe og de andre gæster forlod scenen.