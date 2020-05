Danmarks ældste revy aflyst: - En sorgens dag

137. gang var ikke lykkens gang for Rottefælderevyen, der på grund af coronavirussen er nødt til at aflyse for første gang i revyens historie

- Det er en sorgens dag.

Ordene kommer fra direktør for Danmarks ældste revy, Rottefælderevyen, Pia Ullehus, er hun netop har meddelt i en pressemeddelelse, at årets revy er aflyst.

'Rottefælderevyen har eksisteret i 136 år og har overlevet alt fra verdenskrige, lavkonjunktur og stiv kuling. Covid-19 overgår imidlertid alt. I en virus som den må vi desværre se os slået', skriver revyen.

Beslutningen har langt fra været nem for holdet bag, som længe havde håbet på et mirakel. Men Pia Ullehus fortæller, at de ikke så andre muligheder end at aflyse.

- Vi havde jo set det komme, men vi har jo håbet og krydset fingre, men vi kan godt se, at det ikke kommer til at ske. Vi må heller ikke, så det er så så nemt, siger hun.

Mister penge

I slutningen af april offentliggjorde regeringen en hjælpepakke, der skulle hjælpe revyerne. Pia Ullehus ved dog ikke, hvordan og hvor godt Rottefælden bliver dækket.

- Det vil jeg håbe, men vi har ikke fået noget endnu. Men det regner jeg med, at vi er, siger hun og fortæller, at frygten for at miste en masse penge ikke har spillet ind i beslutningen.

- Vi kommer til at miste noget uanset hvad, for det kan vi ikke undgå. Men vi tænker utroligt meget på vores gæster. Vi er et teater, hvor man sidder tæt, så det ville være uforsvarligt, hvis vi spillede revy i denne tid.

I pressemeddelelsen bliver det oplyst, at det er muligt at få flyttet billetter til den kommende sæson, og det har en del allerede gjort brug af. Hvor mange ved Pia Ullehus dog ikke på nuværende tidspunkt.

Det er endnu ikke på plads, hvem holdet kommer til at bestå af i den kommende sæson. Jan Schou og Mikkel Schrøder skulle have spillet med i 2020, og de vender med sikkerhed tilbage i 2021, hvor også musikerne bliver de samme.

- Men vi skal finde to nye spillere. Dem regner vi med at have på plads i løbet af den meget nærmeste fremtid, siger Pia Ullehus.

Rottefælderevyen 2021 får premiere 3. juni.