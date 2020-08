Dansk barkonge: Hvor er planen?

Stop genåbningen her.

Så klar er anbefalingen fra faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak til politikerne på Christiansborg. Udmeldingen er en kold spand vand i hovedet på barerne, diskotekerne, musikerne og andre, der har set frem mod en øget åbning af Danmark.

Kåre Mølbak: Jeg kan ikke anbefale fase fire sundhedsfagligt

Barkongen Adam Falbert, CEO i REKOM, understreger sin forståelse for det sikkerhedsmæssige aspekt af en genåbning, men siger:

- Dog vil jeg på det kraftigste opfordre til, at vores branche og myndighederne snarest muligt sætter sig sammen og opstiller nogle klare kriterier og en konkret køreplan for, hvornår og hvordan genåbningen af nattelivet kan finde sted. Der er brug for klarhed og tryghed omkring branchens fremtid. I den forbindelse kan man med fordel trække på erfaringerne fra Norge og Finland, hvor nattelivet er genåbnet, siger Adam Falbert.

Han har opbygget et imperium, der blandt andet står bag kendte koncepter som A-Bar, Heidi's Bier Bar, Den Glade Gris og Hornsleth Bar.

Adam Falbert. Foto: Peter Hove Olesen

Såfremt næste fase af genåbningen sættes i bero, kan det blive et blodbad, fortsætter han og efterlyser nye initiativer.

- Samtidig er det fuldstændig nødvendigt for branchens overlevelse, at man revurderer de eksisterende hjælpepakker og ser på muligheden for at øge kompensationsniveauet. Med dagens udmelding kan vores branche se frem til at være fuldstændig lukket ned i over et halvt år.

- Som absolut minimum er der brug for en forlængelse af de eksisterende ordninger. Men jeg er langtfra sikker på, at det vil være nok til, at vi ikke vil se en masse konkurser i branchen, spår han.