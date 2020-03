Dansk festival aflyst

Orkesterfestivalen, der skulle have været afviklet i DR Koncerthuset over to dage i weekenden, er blevet aflyst. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Den årlige Orkesterfestival strækker sig over flere dage, hvor 1500 børn og unge fra hele landet mødes for at opføre og opleve klassisk musik.

Orkesterfestivalen har fundet sted i DR Koncerthuset siden 2012 – og er vokset støt lige siden.

P8 Jazz Alive 2020 One Night Only i Koncerthuset fredag aften - 6. marts - gennemføres ligeledes uden publikum. Transmissionen på P8 Jazz gennemføres som planlagt.

Personer som har købt billet til ovennævnte arrangementer, kan få refunderet købte billetter til disse. DR tager kontakt til dem, der har købt billet, meddeles det.

DR oplyser desuden, at de vil følge situationen nøje og tage stilling til øvrige ændringer af arrangementer som følge af situationen.

Tidligere i dag blev det meldt ud, at DR afvikler Dansk Melodi Grand Prix i morgen i Royal Arena uden publikum.

Transmissionen på DR1 gennemføres som planlagt, og personer med billetter til det arrangement kan få dem refunderet.