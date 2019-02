Dansk festival med vildt forbud

Musikfestivalen NorthSide i Aarhus vil ikke sælge cigaretter fra og med 2020. Det vil dog fortsat være muligt at ryge medbragte cigaretter,.

Det oplyser festivalens pressetalsmand, John Fogde, i en pressemeddelelse.

'Vi vil fra 2020 ikke længere sælge cigaretter på festivalpladsen', siger han i meddelelsen.

Det skal dog stadig være muligt for festivalgæsterne at ryge deres egne cigaretter på pladsen.

'NorthSide skal fortsat være et fristed, hvor vores gæster kan hygge sig og være sammen med vennerne. Folk skal derfor fortsat have lov til at ryge deres medbragte cigaretter på pladsen'.'

'Men salg af cigaretter vil ikke længere finde sted, og vi kommer også til at omtale rygning i vores eksisterende 'Vis hensyn'-kampagne'.

Det bliver ikke længere muligt at købe cigaretter på NorthSide. Foto: Per Lange

Folkestemningen er for

Ifølge John Fogde har festivalen truffet sin beslutning på baggrund af 'folkestemningen' og 'interessen for et røgfrit Aarhus'.

- Beslutningen har været et stykke tid undervejs. Det handler om, at det matcher godt med vores bæredygtigehedsstrategi. Vi fornemmer, at der er en tendens til, at gæsterne gerne vil i en mere røgfri retning, og at der er en folkestemning mod, at vi sælger cigaretter på festivalen, siger John Fogde til Ekstra Bladet.

Ifølge John Fogde vil forbuddet træde i kraft fra 2020 og vil derfor ikke påvirke dette års festival. Det vil dog stadig være tilladt at ryge på festivalspladsen.

- De, der stadig ønsker at ryge, er velkomne til at medbringe cigaretter til eget forbrug, hvis de ønsker det. Grunden til, at vi kommer med den her udmelding, er ikke, at vi vil få dem, der allerede ryger, til at stoppe, men undersøgelser viser, at det kan påvirke unge mennesker til at ryge, hvis der er salg på eksempelvis festivaler. Det vil vi ikke være med til. Vi vil ikke være den festival, der får folk til at starte med at ryge, og vi vil ikke være en organisation, der står bag cigaretsalg, lyder det fra talsmanden.

Del af ny kampagne

John Fogde fortæller, at tiltaget er en del af deres 'Vis hensyn'-kampagne, der også har fokus på bæredygtighed.

- Det er et led i vores kampagne, som også skal sætte fokus på affaldssortering, bæredygtighed og mindre snak under koncerterne. I den forbindelse kommer der også til at være en rygepolitik, fordi vi synes, at tiden er til det, siger han.

- Vi håber naturligvis, at gæsterne tager godt imod det. Men det er selvfølgelig noget, vi vil evaluere løbende, afslutter han.