Dansk hitmager med i Melodi Grand Prix

Så er startfeltet fuldtalligt.

Danmark Radio har fredag morgen offentliggjort navnene på de sidste deltagere i Dansk Melodi Grand Prix 2020.

For præcis en uge siden fik fem af de ti finalister ellers lidt af et forspring, da deres navne og sange blev kendt for offentligheden. Dengang afviste DR dog, at der var tale om en unfair fordel.

De første fem finale-deltagere blev fundet ude i landet i DR's regioner, hvor ni sange kæmpede om de fem pladser. Tre valgt af lytterne og to af regionale fagjuryer.

Deres valg fordelte sig sådan, at sangen 'Screens', der bliver sunget af Sander Sanchez, 'Forget It All' med Kenny Duerlund samt 'Yes' med 'X Factor'-kendisserne Ben & Tan blev valgt at lytterne.

De regionale juryer valgte, at Jamie Talbot og hans 'Bye Bye Heaven' og 'Ville ønske jeg havde kendt dig' med Emil skal have en chance, når det går løs i Royal Arena 7. marts.

De sidste fem sange har en national jury fundet frem til. Deres valg er faldet på Isam B eller Isam Bachiri, som han rigtigt hedder. Isam B var medlem af Outlandish i 20 år, indtil gruppen opløste sig selv i 2017, og han har tidligere haft en finger med Dansk Melodi Grand Prix.

Tilbage i 2012 bidrog han sammen med Remee og Chief 1 som sangskriver på vindernummeret, 'Should've Known Better', som Soluna Samay sang.

Sys Bjerre, der storhittede med sangen 'Malene', har også fundet vej til årets Grand Prix. Den 34-årige sangerinde har tidligere snuset til Grand Prix-formatet. Det gjorde hun i 2017, da hun var med i den danske Eurovision-jury.

Juryen har også besluttet at give Maja og De sarte sjæle, Benjamin Kissi samt sangerinden Jasmin Rose en Grand Prix-chance.

Det betyder, at det samlede startfelt, ser sådan ud:

Jamie Talbot – ’Bye Bye Heaven’. Tekst og musik: Tom Oehler, Hampus Eurenius og Aron Blom.

Isam B - 'Bølger'. Tekst og musik: Babak Vakili, Morten Woods og Isam Bachiri

Maja og De sarte sjæle - 'Den eneste goth i Vejle'. Tekst og musik: Timo Mastrup-Andersen

Benjamin Kissi - 'Faith'. Tekst og musik: Benjamin Kissi, Gisli Gislason og Frederik Tao Nordsøe Schjoldan

Kenny Duerlund – ’Forget it All’. Tekst og musik: Henrik Tala, Mila Falls, Patrick Jean og Kenny Elnergaard Duerlund

Sys Bjerre - 'Honestly'. Tekst og musik: Sys Engstrøm Bjerre og Lasse Lyngbo

Jasmin Rose feat. RoxorLoops - 'Human'. Tekst og musik: Lise Cabble, Grace Risch, Gavin Jones og Erik Smaaland

Sander Sanchez – ’Screens’. Tekst og musik: Jonas Thander, Liam Craig og Christopher Wortley

Emil – ’Ville ønske jeg havde kendt dig’. Tekst og musik: Esben Svane, Emil Vestergaard Klausen, Gavyn Matthew Bailey og Tim Schou

Ben + Tan – ’Yes’. Tekst og musik: Emil Adler Lei, Jimmy Jansson og Linnea Deb

De ti finalisters bidrag til Dansk Melodi Grand Prix kan allerede nu høres på diverse streamingtjenester.